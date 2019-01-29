НАПК обнаружило ошибки в 23 декларациях кандидатов в президенты
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НАПК проверило декларации 23 кандидатов в президенты, и 14 из них пришлось уточнить информацию о своих доходах и имуществе. Об этом сообщила пресс-служба агентства.
В ведомстве уточнили, что проверили декларации Валентина Наливайченко, Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова и Ольги Богомолец.
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Кроме того, проведена проверка деклараций Романа Насирова, Александра Шевченко, Юрия Бойко, Олег Ляшко, Ильи Кивы, Александра Вилкула, Юлии Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Руслан Кошулинский, Аркадия Корнацкого, Александра Мороза, Александра Данилюка и Игоря Смешко.
В данный момент продолжается проверка деклараций Сергея Таруты и Владимира Зеленского, начата проверка декларации Инны Богословской.
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В НАПК напомнили, что, согласно закону “О выборах президента Украины“, ошибки и неточности, обнаруженные в декларации, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидата на пост президента.
После проверки 14 кандидатов - Валентин Наливайченко, Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Виталий Скоцик, Андрей Садовый, Виталий Куприй, Геннадий Балашов, Александр Шевченко, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Илья Кива, Дмитрий Добродомов, Руслан Кошулинский и Александр Данилюк внесли уточнения и исправили ошибки в документах.
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При этом ошибки и неточности были обнаружены во всех проверенных декларациях.
Самые распространенные их них - субъекты не указывают кадастровые номера объектов недвижимости, отмечают транспортные средства, которые отсутствуют в реестрах, или не указывают их идентификационные номера.
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Также кандидаты не всегда отмечают корпоративные права в предприятиях, которые находятся в состоянии прекращения, но еще не прекращены, или не указывают юридические лица, конечными бенефициарными владельцами которых они являются.
Напомним, ранее экс-премьер Юлия Тимошенко внесла в ЦИК свою декларацию о доходах за 2017 год.