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НАПК обнаружило ошибки в 23 декларациях кандидатов в президенты

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14 кандидатов уже внесли исправления в свои документы, это не препятствует их регистрации на выборы.
Во всех проверенных декларациях были неточности и ошибки
Во всех проверенных декларациях были неточности и ошибки
EPA/UPG

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НАПК проверило декларации 23 кандидатов в президенты, и 14 из них пришлось уточнить информацию о своих доходах и имуществе. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

В ведомстве уточнили, что проверили декларации Валентина Наливайченко, Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова и Ольги Богомолец.

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Кроме того, проведена проверка деклараций Романа Насирова, Александра Шевченко, Юрия Бойко, Олег Ляшко, Ильи Кивы, Александра Вилкула, Юлии Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Руслан Кошулинский, Аркадия Корнацкого, Александра Мороза, Александра Данилюка и Игоря Смешко.

В данный момент продолжается проверка деклараций Сергея Таруты и Владимира Зеленского, начата проверка декларации Инны Богословской.

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В НАПК напомнили, что, согласно закону “О выборах президента Украины“, ошибки и неточности, обнаруженные в декларации, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидата на пост президента.

После проверки 14 кандидатов - Валентин Наливайченко, Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Виталий Скоцик, Андрей Садовый, Виталий Куприй, Геннадий Балашов, Александр Шевченко, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Илья Кива, Дмитрий Добродомов, Руслан Кошулинский и Александр Данилюк внесли уточнения и исправили ошибки в документах.

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При этом ошибки и неточности были обнаружены во всех проверенных декларациях.
Самые распространенные их них - субъекты не указывают кадастровые номера объектов недвижимости, отмечают транспортные средства, которые отсутствуют в реестрах, или не указывают их идентификационные номера. 

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Также кандидаты не всегда отмечают корпоративные права в предприятиях, которые находятся в состоянии прекращения, но еще не прекращены, или не указывают юридические лица, конечными бенефициарными владельцами которых они являются.

Напомним, ранее экс-премьер Юлия Тимошенко внесла в ЦИК свою декларацию о доходах за 2017 год.

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Теги: доходы, декларации, выборы президента, кандидаты, НАПК
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Комментариев (1)
BGO_777    29.01.2019, 13:51
Оценка:  0
BGO_777
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