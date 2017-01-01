Верховный суд утвердил решение Гааги по активам в Крыму
Суд разрешил арестовать активы российских банков в Украине на сумму около 140 миллионов долларов.
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Верховный суд Украины признал законным решение Арбитражного суда в Гааге, разрешив арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за утрату активов в Крыму.
Об сообщается на сайте суда во вторник, 29 января.
Сообщается, что в июле 2018 года 18 юридических лиц и одно физическое лицо (экс-владельцы ПриватБанка и связанные с ними компании) попросили Апелляционный суд Киева признать и разрешить исполнение решения Арбитражного суда в Гааге от 2 мая 2018 года по делу о взыскании с РФ компенсации за активы в Крыму.
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В заявлении утверждалось, что на территории Украины есть имущество должника. Заявитель просил наложить арест на именные акции Сбербанка РФ, Проминвестбанка и ВТБ банка.
Напомним, выплаты по внешнему долгу будут перекрываться частично за счет средств, поступивших еще в прошлом году, частично - за счет тех, что ещё предстоит привлечь.