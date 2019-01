Послы G7 обещают поддержать ряд ключевых реформ в Украине

Читай также: Дания будет настаивать на новых санкциях ЕС против РФ - глава МИД

Группа послов G7 по поддержке реформ в Украине отметила прогресс Украины в реформах с 2015 года. Об этом говорится в сообщении группы в Twitter.

“Группа будет прилагать в дальнейшем усилия для продвижения этих реформ“, - подчеркивается в сообщении.

Послы G7 также определили ключевые реформы, на которые будет направлена их поддержка в течение председательства Франции в “Большой семерке“.

The G7 Ambassadors’ Support Group recognises the reform progress that has been made in Ukraine since 2015, and will continue its efforts to make further progress. It has identified the key reforms it will support in 2019 during the French Presidency of the G7. pic.twitter.com/vhowzKVkW4