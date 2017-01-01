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Послы G7 обещают поддержать ряд ключевых реформ в Украине

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Группа послов назвали приоритетные направления, которые будет поддерживать в рамках председательства Франции в "Большой семерке".
Послы G7 назвали реформы, продвижение которых в Украине будут поддерживать
Послы G7 назвали реформы, продвижение которых в Украине будут поддерживать
twitter.com/G7AmbReformUA

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Группа послов G7 по поддержке реформ в Украине отметила прогресс Украины в реформах с 2015 года. Об этом говорится в сообщении группы в Twitter.

“Группа будет прилагать в дальнейшем усилия для продвижения этих реформ“, - подчеркивается в сообщении. 

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Послы G7 также определили ключевые реформы, на которые будет направлена их поддержка в течение председательства Франции в “Большой семерке“.

Среди таких реформ названо верховенство права через создание антикоррупционного суда, завершение обновление состава Верховного суда, реформа ГПУ.

Послы показали, какие реформы поддержат в Украине
Послы показали, какие реформы поддержат в Украине
twitter.com/G7AmbReformUA

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Кроме того, в приоритетах названа реформа системы обороны, экономическое развитие, продолжение образовательной и медицинской реформ и реформа эффективного управления.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Чехии изучают возможность упрощения трудоустройства для украинцев.

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Теги: G7, послы, реформы, Украина, Франция
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