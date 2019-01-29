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Кто заказал Гандзюк?: Возле форума Порошенко развернули баннеры

Комментариев: 2
Сегодня Порошенко принимает участие в форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" в столичном Международном выставочном центре.
"Петр Порошенко, вы с ними?" Активисты задали вопрос президенту
"Петр Порошенко, вы с ними?" Активисты задали вопрос президенту
facebook.com/gandziukgate

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Возле Международного выставочного центра, где 29 января проходить форум с участием президента Петра Порошенко, активисты зажгли файеры и развернули баннеры “Так, а кто заказал Гандзюк?

Об этом сообщается в Facebook-сообществе Кто заказал убийство Кати Гандзюк?.

“После речи отца Екатерины Гандзюк, у нас есть не только вопрос, но и конкретные фамилии. Сегодня эти фамилии должны быть на съезде, который выдвинет Петра Порошенко в президенты. Гордеев? Рищук? Петр Порошенко, вы с ними? Или вы с нами, украинцами, которые больше не будут терпеть?“, - спрашивают в соцсети активисты.

О своей причастности к акции заявил одесский активист Сергей Стерненко.

“Поздравляем съезд БПП и спрашиваем у них, кто заказал Катю Гандзюк? P. S. Меня повели составлять протокол за то, что не сообщили об акции заранее“, - написал он в Twitter.

Президент сотрудничает сподозреваемыми в причастности к убийству активистки
Президент сотрудничает сподозреваемыми в причастности к убийству активистки
facebook.com/gandziukgate

Как сообщалось в мае, правоохранители рассматривают несколько версий трагического конфликта, который произошел в Одессе на Фонтанской дороге вечером 24 мая, в ходе которого экс-лидер одесского отделения Правого сектора Сергей Стерненко убил напавшего на него мужчину. 

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Теги: Порошенко, Гандзюк, убийство
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Комментариев (2)
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Boxerogos    29.01.2019, 15:12
Оценка:  -2
Boxerogos
Окружение этого свинорылого хyecoca Педи и заказало Гандзюк,как и Шеремета с Бузиной.И на все эти убийства,этот жалкий алкоголик дал своё"добро".
BGO_777    29.01.2019, 14:46
Оценка:  +1
BGO_777
ОПГ коррупционеров под руководством Офшоренко-Мальдивского СВОИХ не сдаёт!
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