Кто заказал Гандзюк?: Возле форума Порошенко развернули баннеры
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Возле Международного выставочного центра, где 29 января проходить форум с участием президента Петра Порошенко, активисты зажгли файеры и развернули баннеры “Так, а кто заказал Гандзюк?
Об этом сообщается в Facebook-сообществе Кто заказал убийство Кати Гандзюк?.
“После речи отца Екатерины Гандзюк, у нас есть не только вопрос, но и конкретные фамилии. Сегодня эти фамилии должны быть на съезде, который выдвинет Петра Порошенко в президенты. Гордеев? Рищук? Петр Порошенко, вы с ними? Или вы с нами, украинцами, которые больше не будут терпеть?“, - спрашивают в соцсети активисты.
О своей причастности к акции заявил одесский активист Сергей Стерненко.
“Поздравляем съезд БПП и спрашиваем у них, кто заказал Катю Гандзюк? P. S. Меня повели составлять протокол за то, что не сообщили об акции заранее“, - написал он в Twitter.
Как сообщалось в мае, правоохранители рассматривают несколько версий трагического конфликта, который произошел в Одессе на Фонтанской дороге вечером 24 мая, в ходе которого экс-лидер одесского отделения Правого сектора Сергей Стерненко убил напавшего на него мужчину.