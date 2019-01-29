Кто заказал Гандзюк?: Возле форума Порошенко развернули баннеры

Сегодня Порошенко принимает участие в форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" в столичном Международном выставочном центре.

"Петр Порошенко, вы с ними?" Активисты задали вопрос президенту facebook.com/gandziukgate

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Возле Международного выставочного центра, где 29 января проходить форум с участием президента Петра Порошенко, активисты зажгли файеры и развернули баннеры “Так, а кто заказал Гандзюк?

Об этом сообщается в Facebook-сообществе Кто заказал убийство Кати Гандзюк?.

“После речи отца Екатерины Гандзюк, у нас есть не только вопрос, но и конкретные фамилии. Сегодня эти фамилии должны быть на съезде, который выдвинет Петра Порошенко в президенты. Гордеев? Рищук? Петр Порошенко, вы с ними? Или вы с нами, украинцами, которые больше не будут терпеть?“, - спрашивают в соцсети активисты.

О своей причастности к акции заявил одесский активист Сергей Стерненко.

“Поздравляем съезд БПП и спрашиваем у них, кто заказал Катю Гандзюк? P. S. Меня повели составлять протокол за то, что не сообщили об акции заранее“, - написал он в Twitter.

Президент сотрудничает сподозреваемыми в причастности к убийству активистки facebook.com/gandziukgate

Как сообщалось в мае, правоохранители рассматривают несколько версий трагического конфликта, который произошел в Одессе на Фонтанской дороге вечером 24 мая, в ходе которого экс-лидер одесского отделения Правого сектора Сергей Стерненко убил напавшего на него мужчину.