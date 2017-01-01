В Житомире перевернулась Газель с заключенными

В результате аварии пострадали два человека.

В Житомире во время ДТП перевернулась Газель конвойной полиции zt.npu.gov.ua

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Во вторник, 29 января на окраине Житомира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей БМВ, микроавтобуса Газель и Рено Кенго. В результате аварии два человека получили травмы.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

“Предварительно установлено, что около 11:00 водитель БМВ, 29-летний житель Житомира, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Газель роты конвойной службы ГУНП в Житомирской области, от чего тот перевернулся на бок. В дальнейшем с ним столкнулся автомобиль Рено Кенго под управлением 33-летнего жителя с. Глубочицы Житомирского района, который ехал позади в попутном направлении“, - говорится в сообщении.

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В результате ДТП водитель Рено последний получил телесные повреждения и был госпитализирован. Также медпомощь оказывалась 29-летней полицейской конвойной службы.

Автомобиль полиции транспортировал троих арестованных, которые травм не получили и после осмотра врачами были доставлены к месту содержания.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Предварительная квалификация - 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

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Напомним, в Днепре на улице Святослава Храброго около 2:45 в понедельник, 28 января, Volkswagen въехал в дерево. Пострадали два человека - пассажиры автомобиля.