В Киеве водитель тушил снегом загоревшийся троллейбус

Небольшое возгорание возникло в токоприемнике троллейбуса, который находился в районе столичного Радиорынка.

В Киеве на остановке Караваевы дачи в Соломенском районе загорелся троллейбус.

Об этом сообщили Вартовi Еспресо на своей странице в Facebook во вторник, 29 января.

“На остановке Караваевы дачи загорелся троллейбус. Водитель все быстро уладил“, – говорится в сообщении.

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На опубликованном видео видно, что возгорание возникло в токоприемнике троллейбуса. Водитель с огнетушителем залез на крышу транспортного средства, но увидев скромные масштабы пожара, не стал его применять. Мужчина собрал с крыши троллейбуса несколько пригоршней снега и потушил им огонь.

А на прошлой неделе в Киеве в Соломенском районе пассажиры толкали троллейбус. Такую необычную картину наблюдали возле железнодорожного вокзала.