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В Киеве водитель тушил снегом загоревшийся троллейбус

Комментариев: 4
Небольшое возгорание возникло в токоприемнике троллейбуса, который находился в районе столичного Радиорынка.
Водитель на крыше загоревшегося троллейбуса
Водитель на крыше загоревшегося троллейбуса
Скриншот

В Киеве на остановке Караваевы дачи в Соломенском районе загорелся троллейбус.

Об этом сообщили Вартовi Еспресо на своей странице в Facebook во вторник, 29 января.

“На остановке Караваевы дачи загорелся троллейбус. Водитель все быстро уладил“, – говорится в сообщении.

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На опубликованном видео видно, что возгорание возникло в токоприемнике троллейбуса. Водитель с огнетушителем залез на крышу транспортного средства, но увидев скромные масштабы пожара, не стал его применять. Мужчина собрал с крыши троллейбуса несколько пригоршней снега и потушил им огонь.

А на прошлой неделе в Киеве в Соломенском районе пассажиры толкали троллейбус. Такую необычную картину наблюдали возле железнодорожного вокзала.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, пожар, троллейбус
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Комментариев (4)
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Boxerogos    29.01.2019, 15:55
Оценка:  -3
Boxerogos
Снегом?Это несеръёзно!Надо было ему сгонять к ближайшему ларьку за пивасом,выдуть по-быстрому литров 5 а затем уже тушить свой троллейбус из своего же"шланга".Это было бы креативно!))))))))))
ВыВсеВрети    29.01.2019, 16:20
Оценка:  0
ВыВсеВрети
иди, учись!...)))))
Кайдаш    29.01.2019, 15:47
Оценка:  0
Кайдаш
Я в нём ехал сегодня и весь этот цирк видел )))
dimasvetik    29.01.2019, 15:45
Оценка:  0
dimasvetik
второй похожий случай в єтом году, возле метро дорогожичи тоже было
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