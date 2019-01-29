Йованович рассказала, кого США поддержат на выборах в Украине
Соединенные Штаты Америки поддерживают не отдельных кандидатов, а украинский народ.
Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, выступая в Украинской академии лидерства, передает Голос Америки.
"Мы поддерживаем украинский народ. Ваши цели - это наши приоритеты", - сообщила Йованович.
Она подчеркнула, что "демократическая Украина с процветающей экономикой - это сильный партнер для США".
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"Единственная альтернатива, которую предлагает Россия, - клептократия, которая в обмен на мир хочет разделить Украину, воспользоваться контролем над энергетическими ресурсами как орудием, чтобы изолировать страну, манипулировать вами и удержать системой, основанной на коррупции. Вы знаете, как эта система выглядит: золотые унитазы и репрессии против тех, кто выступает против злоупотреблений властью. Вы отвергли эту систему, сейчас есть возможность вновь подтвердить свой выбор", - отметила посол.
Как сообщалось в апреле, Коломойский рассказал, кого он точно не поддержит на выборах президента Украины.