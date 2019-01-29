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Йованович рассказала, кого США поддержат на выборах в Украине

Комментариев: 2
Посол отметила, что "демократическая Украина с процветающей экономикой – это сильный партнер".
Йованович отметила, что США против "системы, основанной на коррупции"
Йованович отметила, что США против "системы, основанной на коррупции"
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Соединенные Штаты Америки поддерживают не отдельных кандидатов, а украинский народ.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, выступая в Украинской академии лидерства, передает Голос Америки.

"Мы поддерживаем украинский народ. Ваши цели - это наши приоритеты", - сообщила Йованович.

Она подчеркнула, что "демократическая Украина с процветающей экономикой - это сильный партнер для США".

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"Единственная альтернатива, которую предлагает Россия, - клептократия, которая в обмен на мир хочет разделить Украину, воспользоваться контролем над энергетическими ресурсами как орудием, чтобы изолировать страну, манипулировать вами и удержать системой, основанной на коррупции. Вы знаете, как эта система выглядит: золотые унитазы и репрессии против тех, кто выступает против злоупотреблений властью. Вы отвергли эту систему, сейчас есть возможность вновь подтвердить свой выбор", - отметила посол.

Как сообщалось в апреле, Коломойский рассказал, кого он точно не поддержит на выборах президента Украины.

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Теги: США, выборы 2019, президент
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Комментариев (2)
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Boxerogos    29.01.2019, 15:23
Оценка:  0
Boxerogos
Американская демагогия такая смешная!))))))))))))))
nfhvyt    29.01.2019, 15:19
Оценка:  +2
nfhvyt
"демократическая Украина с процветающей экономикой" - от паразиты полосатые, да Украина и была такой пока вы свою демонократию не навязали ч-з своих прихвостней.
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