Наливайченко задекларировал 18 грн доходов и долг жены в 3 млн грн

У жены политика есть квартира в Киеве в 380 м2 и дачный дом площадью в 357 м2.

Наливайченко показал доходы в 18 грн в 2017 году facebook.com/nalyvaichenko.valentyn

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Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко показал свои доходы за 2017 год как кандидат в президенты. Об этом пишет ТСН.

По данным документа, политик заработал в 2017 только 18 грн. При этом Наливайченко совместно с женой владеет земельным участком площадью 1200 м2 в селе Михайловка-Рубежовка Киевской области и квартирой в Киеве площадью 72,9 м2.

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У жены Наливайченко Елены в собственности записана квартира в Киеве площадью 379,4 м2, три земельных участка в Броварском районе Киевской области общей площадью 400 соток и дачный дом в селе Рожны в 357 м2.

Сумму в 18 грн доходов Наливайченко получил в виде дивидендов от “Райффайзен Банк Аваль“, его жена заработала в ООО “ПАЛ“ 29821 грн зарплаты и еще 9600 грн в ООО “Смайл холдинг Украины“.

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У политика есть право собственности на два логотипа общественной инициативы “Обновление страны“ и ОО “Антикоррупционный движение Наливайченко“.

Кроме этого, у ликвидированного банка “Хрещатик“ есть кредиторское требование к жене Наливайченко на сумму в 3,2 млн грн.

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Напомним, ранее в НАПК сообщили, что обнаружили ошибки в декларациях о доходах 23 кандидатов в президенты.