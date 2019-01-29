Рабинович: Глава Минздрава убивает украинскую медицину

Незаконно исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун должна покинуть занимаемую должность, потому что реформированием системы охраны здоровья обязаны заниматься профессионалы. Ее действия уничтожают Конституцию и отечественную медицину. Об этом в прямом эфире телеканала "NewsOne" заявил народный депутат Украины и лидер "Оппозиционной платформы-За життя" Вадим Рабинович.

"Ульяна Супрун уничтожает систему здравоохранения. Сегодня выжить в нашей стране имеют шансы только те, кто имеет в запасе деньги, хотя бесплатную медицину нам гарантирует Конституция. При этом все иностранные послы и премьер-министр Владимир Гройсман говорят, что она – "лучший министр здравоохранения". Значит, у нее цель такая – уничтожить народ Украины – и она с ней справляется", - возмутился политик.

По его мнению, украинская система здравоохранения благодаря нынешней власти, переживает упадок, и преобразованиями в ведомстве должны заниматься исключительно профессионалы.

"Не может такого быть, чтобы санитарка из Вирджинии отменила нам Конституцию, 49-ю статью, — а нам всем рассказывала о том, как украинцам следует заменить красную икру на черную! Это уровень министра? Как мы ее терпим, если она даже занимает свою должность незаконно, ее не утвердили в парламенте? Иностранным посольствам и нашей власти просто плевать на то, кто и как управляет нашей системой здравоохранения", – подчеркнул парламентарий.

Народный депутат добавил, что после смены власти в Украине в руководстве страны оказались неопытные менеджеры, которые "уничтожали целые отрасли" и 2019 год – период, когда можно все изменить.

"Нам не повезло с министрами после 2014 года, но время Супрун заканчивается – и то, что она разрушила, придется восстанавливать, прилагая большие усилия, но другого пути у нас нет. Одним из символов "Оппозиционной платформы – За життя" является цветок, пробивающийся сквозь асфальт. Мы, если хотите, как врач, который говорит безнадежному больному о том, что есть лечение, которое будет иметь потрясающий эффект. Пора лечиться!", - резюмировал Вадим Рабинович.