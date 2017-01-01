В МинТОТ назвали новый мирный план ОБСЕ для Донбасса "частным предложением"

Чтобы этот план стал официальным, нужно изменить резолюцию Совбеза ООН, а пока о деталях предложения известно только из СМИ.

Черныш считает, что новый мирный план стоило сначала обсудить со всеми сторонами facebook.com/MinistryforTOTandIDPs

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План спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика по урегулировании ситуации на Донбассе не был предметно обсужден со всеми заинтересованными сторонами. Об этом в эфире “Прямого“ сообщил глава МинВОТ Вадим Черныш, передает УНИАН.

По его словам, министерству официально не передавали текст предложения, а о его содержании известно лишь из публикаций в СМИ.

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“Очень странно, когда один человек, даже если она работает в штате ОБСЕ, делает предложение от трех организаций - ОБСЕ, ООН, ЕС - одновременно рекомендуя, что этим организациям следует сделать“, - считает министр.

Черныш добавил, что пока нет реакции от ООН и ЕС, и такое предложение выглядит как частное, или просто как предложение для обсуждения.

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В то же время рамки миротворческой миссии в Донбассе неоднократно описывались президентом, отметил министр: “Миссия должна быть от линии соприкосновения к российско-украинской границы, которую мы сейчас не контролируем. Компонент безопасности - главный“.

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Параллельно гражданские дела и охрану правопорядка должна осуществлять администрация, говорит Черныш. Он напомнил, что на сегодняшний день существует резолюция Совбеза ООН, которой утверждены два приложения, одно из которых подразумевает выполнение по пунктам Минских соглашений.

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“Для того чтобы что-то изменить, нужно изменить резолюции Совета безопасности ООН“, -подчеркнул министр.

Напомним, ранее в Москве назвали план Мартина Сайдика по Донбассу несерьезным.Сам Сайдик рассказал австрийским СМИ, что проведение выборов на Донбассе в рамках нового мирного плана планируется поручить миротворцам и полиции ООН.