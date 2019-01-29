Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Росбизнесконсалтинг использует украинских экспертов для дискредитации власти, - политолог

Комментариев: 3
Росбизнесконсалтинг использует украинских экспертов для дискредитации власти, - политолог
Информационное агентство Росбизнесконсалтинг использует украинских экспертов для дискредитации власти. Такое мнение высказал политолог Алексей Голобуцкий, комментируя новость на РБК с комментарием Андрея Геруса, что цена на газ подняли в интересах Ахметова, пишут Украинские новости.

“Феерическая версия. Уже три года все знают, что цена на газ меняется по требованию Международного валютного фонда. И это является принципиальным условием МВФ для выделения кредитных траншей. Поэтому,“ писатели “с РБК могли бы пойти дальше и вообще сделать заголовок типа -“ МВФ работает в интересах Ахметова “.

По словам политолога, такие заявления и новости являются целенаправленными попытками дискредитировать власть.

“Для чего этот трэш разгоняется? Как политтехнолог, вижу в этом попытки максимально деморализовать общество, создать атмосферу тотальной измены, недоверия к власти. Для этого игнорируются рациональные факты и аргументы, инфополе насыщается заведомо абсурдными утверждениями. Происходит это накануне выборов. Дискредитация власти - это условие прихода к власти более лояльных Кремлю президента, парламента и затем правительства “, - пишет он.

Напомним, информационное агентство РБК-Украина создано в 2005 году в сотрудничестве с Росбизнесконсалтинг (РБК, Россия).

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
CCS    29.01.2019, 16:28
Оценка:  +1
CCS
Українська влада має авторитет і повагу серед населення України. Саме тому всілякі "соційологі" за великий кошт пана Коломойського всюди пишуть про перемогу "Зеленського-Тимошенко" , такого собі двоглавого півня Кремля і дяді Сєнтози.
nfhvyt    29.01.2019, 16:05
Оценка:  -1
nfhvyt
Дискредитация (от фр. discr
nfhvyt    29.01.2019, 16:06
Оценка:  -1
nfhvyt
Дискредитация— действия, направленные на подрыв авторитета, имиджа и доверия. Как можно подрывать то, чего нет?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь