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По центру Кропивницкого прошлась раздетая девушка - соцсети

Комментариев: 7
Очевидцы, проезжавшие на авто, засняли странную прохожую.
Мотивы и обстоятельства такого поступка остались неизвестны
Мотивы и обстоятельства такого поступка остались неизвестны
Скриншот видео

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В сети видео, как голая девушка шла по центральной улице возле дома с колоннами в самом центре города

Соответствующее видео опубликовали в сети.

На видео видно, что почти совсем голая девушка идет по центральной улице города возле мэрии.

Видео активно комментируют в пользователи.

Как сообщалось 14 декабря, семь голых мужчин пробежались в центре Киева.

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Теги: Кропивницкий, голая, женщина
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Комментариев (7)
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Boxerogos    29.01.2019, 16:40
Оценка:  -2
Boxerogos
Алкоголь,наркотики и ШОКоладный мир многих за последние 5 лет сделали безумцами...
Sancho-s    29.01.2019, 16:24
Оценка:  +2
Sancho-s
Может на работу
nfhvyt    29.01.2019, 16:22
Оценка:  -1
nfhvyt
Просто живёт по средствам ))
Кайдаш    29.01.2019, 16:18
Оценка:  -1
Кайдаш
Вах... Хороша, чертовка )))
ВыВсеВрети    29.01.2019, 16:17
Оценка:  0
ВыВсеВрети
что опять...выгнали?да?! )))))))
КимЧенПых    29.01.2019, 16:16
Оценка:  +4
КимЧенПых
на спор
big-werasd    29.01.2019, 16:14
Оценка:  +1
big-werasd
Такая бойкая лошица!
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