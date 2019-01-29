По центру Кропивницкого прошлась раздетая девушка - соцсети
Очевидцы, проезжавшие на авто, засняли странную прохожую.
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В сети видео, как голая девушка шла по центральной улице возле дома с колоннами в самом центре города
Соответствующее видео опубликовали в сети.
На видео видно, что почти совсем голая девушка идет по центральной улице города возле мэрии.
Видео активно комментируют в пользователи.
Как сообщалось 14 декабря, семь голых мужчин пробежались в центре Киева.