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Команда Юлии Тимошенко требует от власти решить проблему искусственно завышенных счетов за газ

Комментариев: 8
Команда Юлии Тимошенко требует от власти решить проблему искусственно завышенных счетов за газ
photo by Alexander Prokoenko

Партия "Батькивщина" требует от органов государственной власти срочно урегулировать проблему искусственно завышенных счетов за газ. Об этом сказано в заявлении партии в адрес Президента Украины, правительства, Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пишет пресс-служба.

"Платежки, которые украинцы получили в январе, вызывали у людей возмущение. Партия и ее лидер Юлия Тимошенко еженедельно получают тысячи сообщений отчаяния. В них люди сообщают, что общая сумма коммунальных платежей по новым тарифам, установленным властью, превышает их доход. Они спрашивают, как им жить дальше, и ни одна государственная организация не может дать объяснения, откуда и почему взялись огромные начисления", - сообщили в "Батькивщине".

В партии объяснили, что необоснованно завышенные счета за газ люди получили по трем причинам.

Первая - это плановое повышение цены на газ для потребителей, которое было введено решением президента Петра Порошенко через подконтрольное ему правительство.

Вторая причина - полная профессиональная беспомощность и безответственность правительства и НКРЭКУ (находится в подчинении президента) в вопросе норм потребления газа для потребителей без счетчиков. Власть не смогла защитить в суде свои же решения об адекватных нормы. В результате было возвращено в три раза выше нормы потребления от 1996 года. При этом в отдельных регионах на основании этих проигранных судов людям выставляют несуществующие "долги" за предыдущие три года. На фоне повышения цены на газ на 23 процента это вчетверо увеличило счета для миллионов семей украинский.

Третья причина - массовое применение облгазами так называемых "морозных" коэффициентов - архаичной нормы приказа Министерства энергетики от 2003 года, который предусматривал увеличение начислений за газ в зависимости от температуры воздуха. Правительство не отменил эту норму, а НКРЕКП как государственный регулятор не заставил облгазы отказаться от этой практики. Хотя эта норма должна действовать исключительно для бытовых потребителей.

Эти три причины искусственно завышенных счетов за газ дополняются еще одной глобальной проблемой: несмотря на нормы закона, 3 миллиона домохозяйств до сих пор не оборудованы счетчиками газа. Правительство не разработало порядок выполнения такого закона, а НКРЕКП не заложили расходы на счетчики в тариф.

"Это все называется простыми словами: хаос в государственном управлении, безответственность руководящих органов и полное пренебрежение интересами людей со стороны высшей власти. Уважаемые украинцы, ваши несправедливые платежки за газ, ваши искусственные долги, ваши доходы, меньше коммунальных счетов, ваши неполученные субсидии - это и есть настоящие "достижения" действующей власти. Делайте выводы", - заявили в" Батькивщине ".

В партии напомнили, что команда ведущих специалистов, собранных Юлией Тимошенко, разработала механизм, который позволит снизить цену на газ для населения вдвое за счет дешевого газа собственной добычи. Это повлечет за собой и уменьшение тарифов на отопление и горячую воду.

"Юлия Тимошенко взяла на себя публичное обязательство снизить цену на газ вдвое сразу после прихода к власти, и она это сделает. А к выборам мы жестко требуем от органов государственной власти применить предоставленные им полномочия и урегулировать проб

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Комментариев (8)
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Колишній-східняк    29.01.2019, 16:52
Оценка:  0
Колишній-східняк
Якесь дежавю. Вже ж було недавно...
Fon_Pascha    29.01.2019, 16:42
Оценка:  +2
Fon_Pascha
Че только перед выборами не "ляпают" осталось только Гонгадзе вспомнить и неприкосновенности лишить депутатов
CCS    29.01.2019, 16:31
Оценка:  +3
CCS
Хай своєму куратору з Кремля ще напише. Тільки єдине питання: звідки у такої бідної жіночки є папір на кляузи?
Boxerogos    29.01.2019, 16:29
Оценка:  -2
Boxerogos
Ага будет нафтогазовый Кобель рушить все схемы обогащения сливореза Педи и его команды!Держи карман шире!Стадо исправно платит,не протестует(в отличии от Франции,где стада нет).А значит всё в порядке.Значит стадо и дальше можно доить,ведь у нас вийня с Рассией!!!))))))))))
sashha    29.01.2019, 16:27
Оценка:  +2
sashha
А за тот период,что сидела в Раде,почему ничего не делала?Те обязанности которые должны были выполнять,кандидаты приписывают в свои достижения.
Sancho-s    29.01.2019, 16:23
Оценка:  -1
Sancho-s
Так самой большой газовой проблемой и есть вождь партии "Родина"
Духовный_скреп    29.01.2019, 16:21
Оценка:  +2
Духовный_скреп
Это надо какую наглость иметь,чтобы про газ заикаться.Хамству нет пределов.
nfhvyt    29.01.2019, 16:19
Оценка:  +3
nfhvyt
Не пойму как Юля может лидировать. Она по ходу вообще мимо пролетает.По большому счёту всё то крылатое пике Укр.экономики началось с подписания её газового контракта. А то, что она пробует к нацикам пристроиться, так это вообще не её тема.
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