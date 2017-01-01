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Доступ к Единому государственному реестру деклараций будет ограничен

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В связи с проведением технических работ доступ к Единому государственному реестру деклараций будет частично ограничен.
Ограничение будет действовать 29 января 2019 года с 17:00 до 18:00
Ограничение будет действовать 29 января 2019 года с 17:00 до 18:00
УНИАН

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Доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, будет ограничено в течение часа во вторник, 29 января, мз-за технических работ. 

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

“Вниманию субъектов декларирования! В связи с проведением технических работ доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, будет частично ограничен 29 января 2019 года с 17:00 до 18:00“, - говорится в сообщении.

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Добавим, информационно-телекоммуникационную систему “Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления“ приняли в эксплуатацию с 1 сентября 2016 года и обеспечили ее функционирование.

Напомним, государственная фискальная служба Украины сообщила, что создала новый сервис, который позволит частичное автоматическое заполнение декларации об имущественном состоянии и доходах, имеющихся в Государственном реестре физических лиц и сведений об объектах недвижимого или движимого имущества. 

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Теги: декларации, реестр, доступ, ограничение
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