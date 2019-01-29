Франция и Германия изучают новый мирный план по Донбассу

В МИД Франции заявили, что изучают предложение ОБСЕ в контакте с Украиной и Россией.

Идею Сайдика о мире на Донбассе изучают МИД Франции и Германии EPA/UPG

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Новый мирный план об общей работе ООН и ОБСЕ на Донбассе изучается Францией и другими участниками “нормандской четверки“. Об этом заявили в МИД Франции, передает УНН.

“Вместе с Германией в контакте с российской и украинской сторонами нормандского формата мы в настоящее время изучаем это предложение“, - отметило ведомство.

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Так в МИД Франции прокомментировали инициативу спецпредставителя ОБСЕ по Украине Мартина Сайдика о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

“Мирное урегулирование конфликта на Донбассе будет зависеть прежде всего от политической воли сторон выполнить свои обязательства“, - подчеркнули в ведомстве. “Полное выполнение минских соглашений остается единственной основой для разрешения кризиса“, - считают там.

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Напомним, ранее в МинВОТ высказали удивление новому предложению от ОБСЕ, которое пока так и не обсудили с заинтересованными сторонами.