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Среди версий аварии Су-27 под Житомиром рассматривают и теракт - ГБР

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ГБР отрабатывает 5 версий аварии.
В данном производстве проведено около 100 допросов
В данном производстве проведено около 100 допросов
facebook.com/petroporoshenko

В рамках расследования дела по факту аварии истребителя Су-27 в Житомирской области отрабатывается 5 версий произошедшего, конкретные причины случившегося можно будет назвать после завершения экспертиз.

Об этом на брифинге во вторник сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, сообщает Интерфакс-Украина.

Глава ГБР рассказал, что в данном производстве проведено около 100 допросов, около 20 осмотров предметов и документов, осмотры места события.

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"В настоящее время в этом производстве ещё проводятся экспертизы. Следственным путем мы проверяем выдвинутые версии. Всего в этом производстве отрабатывается пять версий. Первая - технические неисправности самого самолёта, вторая - нарушение правил организации и управления полетов, третья - сложные погодные условия, четвертая - нарушение правил полетов, совершенное экипажем, и пятая - террористический акт. Отрабатываются все версии, и после проведения экспертиз мы сможем дать ответ на основной вопрос – какова причина аварии", - подчеркнул Труба. 

Как сообщалось Государственное бюро расследований и военная прокуратура проводят расследование крушения Су-27 в Житомирской области и гибели военного летчика. 

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Теги: истребитель, пилот, ГБР
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