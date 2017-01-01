Среди версий аварии Су-27 под Житомиром рассматривают и теракт - ГБР

ГБР отрабатывает 5 версий аварии.

В рамках расследования дела по факту аварии истребителя Су-27 в Житомирской области отрабатывается 5 версий произошедшего, конкретные причины случившегося можно будет назвать после завершения экспертиз.

Об этом на брифинге во вторник сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, сообщает Интерфакс-Украина.

Глава ГБР рассказал, что в данном производстве проведено около 100 допросов, около 20 осмотров предметов и документов, осмотры места события.

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"В настоящее время в этом производстве ещё проводятся экспертизы. Следственным путем мы проверяем выдвинутые версии. Всего в этом производстве отрабатывается пять версий. Первая - технические неисправности самого самолёта, вторая - нарушение правил организации и управления полетов, третья - сложные погодные условия, четвертая - нарушение правил полетов, совершенное экипажем, и пятая - террористический акт. Отрабатываются все версии, и после проведения экспертиз мы сможем дать ответ на основной вопрос – какова причина аварии", - подчеркнул Труба.

Как сообщалось Государственное бюро расследований и военная прокуратура проводят расследование крушения Су-27 в Житомирской области и гибели военного летчика.