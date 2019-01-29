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В Одессе пенсионер убил молотком знакомую за отказ выйти замуж

Комментариев: 1
Одесский пенсионер пришел к женщине в гости и во время внезапно возникшего конфликта несколько раз ударил ее молотком по голове.
В Одессе пенсионер убил молотком знакомую за отказ выйти замуж
od.npu.gov.ua

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В Одессе правоохранители задержали 69-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своей знакомой с помощью молотка.

Об этом во вторник, 29 января, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Указано, что без признаков жизни 60-летнюю одесситку обнаружила соседка. В ходе следственно-розыскных действий было установлено, что к убийству причастен 69-летний знакомый потерпевшей, который последним был у нее дома.

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“Подозреваемый признался, что приходил к женщине с предложением создать семью, но та отказала ему в грубой форме. Не ожидая такого поворота событий, мужчина “взорвался“ и схватился за молоток. Ударив им несколько раз женщину по голове, он покинул ее жилье“, - говорится в сообщении.

Кроме того, при осмотре места происшествия было установлено, что из дома потерпевшей пропали ее золотая цепочка с кулоном, а также кошелек с телефоном и деньгами, добавили в полиции.

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По указанным фактам начато уголовное производство по статьям разбой и умышленное убийство. Подозреваемый задержан, ведется следствие.

Ранее в одном из общежитий Киева пьяный водитель маршрутки избил до смерти коллегу.

Также сообщалось, что в селе Забродь Хустского района (Закарпатская область) пьяный мужчина застрелил брата из ружья.

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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СухарьОК    29.01.2019, 17:47
Оценка:  -2
СухарьОК
Видимо на сексе они до этого поставили крест.
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