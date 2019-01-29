В Одессе пенсионер убил молотком знакомую за отказ выйти замуж
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В Одессе правоохранители задержали 69-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своей знакомой с помощью молотка.
Об этом во вторник, 29 января, сообщает пресс-служба областного управления полиции.
Указано, что без признаков жизни 60-летнюю одесситку обнаружила соседка. В ходе следственно-розыскных действий было установлено, что к убийству причастен 69-летний знакомый потерпевшей, который последним был у нее дома.
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“Подозреваемый признался, что приходил к женщине с предложением создать семью, но та отказала ему в грубой форме. Не ожидая такого поворота событий, мужчина “взорвался“ и схватился за молоток. Ударив им несколько раз женщину по голове, он покинул ее жилье“, - говорится в сообщении.
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По указанным фактам начато уголовное производство по статьям разбой и умышленное убийство. Подозреваемый задержан, ведется следствие.
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