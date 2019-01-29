Рабинович: Мы идем побеждать, ведь только у Оппозиционной платформы - За життя есть "ключ от мира"

Ключ от мира в Украине – у "Оппозиционной платформы – За життя", и партия идет на выборы за победой. Об этом заявил народный депутат, лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович, выступая на чрезвычайном съезде политической силы, который прошел во вторник, 29 января 2019 года, в Киеве.

"Сегодня я произнесу слова, которые выходят из моего сердца, и очень надеюсь, что они войдут в сердце каждого украинца. И у стран, и у людей бывают судьбоносные дни, от которых начинается отсчет истории. Мы долго жили в страхе, запугивании, ужасе. Но с этого дня – со дня нашего съезда – мы начинаем дорогу к победе, потому что не имеем права проиграть! На своем примере именно мы показали, как личные амбиции должны уходить на второй план перед интересами страны и избирателей. Мы, пожалуй, первые и единственные в Украине, кто сказал: давайте объединимся на одной платформе, пойдем вместе к победе, а уже потом будем разбираться, "кто кому Рабинович". И это самый правильный путь", – заявил парламентарий.

По его словам, очень важно то, что "Оппозиционная платформа – За життя" смогла выдвинуть единого кандидата от оппозиции, и это повысило уровень доверия к нашей политической силе.

"Люди увидели то, чего они не видели раньше. И поэтому я хочу обратиться ко всем – друзьям и тем, кто находится не в нашей лодке: друзья, сегодня не нужно чем-либо меряться. Сегодня мы должны посмотреть на то, что происходит с нашей страной, что происходит на наших глазах, понять и осознать свою ответственность, сесть в одну лодку. Я вам скажу, что так и будет – хочет кто-то того или нет. Между нами хотят внести раздор, но никогда этого не будет", – заверил Вадим Рабинович.

По словам лидера "Оппозиционной платформы – За життя", у сегодняшнего чрезвычайного съезда несколько целей.

"Первая, без чего не будет страны – это мир. И задача номер один нашей партии – остановить войну и вернуть в Украину мир. Вторая: как такое могло произойти, что страна, которая была в пятерке мировых промышленностей, сегодня находится "в хвосте" африканских стран? Как это возможно, что в Украину вернулись голод и холод, на ее улицы – фашизм? Как так, что сегодня героями называют не тех, кто защищал страну во Второй мировой войне, а тех, кто стрелял им в спины?!" – возмутился народный депутат.

Он акцентировал внимание на том, что только "Оппозиционная платформа – За життя" может добиться мира в стране.

"Мы не идеальные, но мы абсолютно точно лучшие сегодня, потому что мы можем принести мир. Нам все его обещают, но как они это сделают, ведь слушают и слышат только себя! И когда вы, украинцы, пойдете на избирательные участки, посмотрите, подумайте сердцем, кто сегодня может принести мир, а кто только говорит об этом. Выбирайте сердцем!" – призвал парламентарий.

И еще одним важнейшим вопросом политик назвал экономическую ситуацию в Украине.

"Экономическая политика, которую сегодня проводят в Украине – это политика убиения государства. Сегодня управляют страной проходимцы, которые и двух классов не окончили. Но нельзя так управлять страной! Нельзя так строить страну – даже строительство сарая требует плана. Да, мы готовы потерпеть, но нам нужно знать, что завтра мы будем жить в великой Украине! Пока же этого не происходит, и мы продолжаем кормить свору проходимцев у власти", – возмутился лидер "Оппозиционной платформы – За життя".

В связи с этим он предложил делегатам съезда и избирателям свое видение выхода из ситуации.

"У нас было, есть и будет одно предложение – давайте строить сильную и независимую Украину – "Швейцарию Восточной Европы". Нам нужен один год, чтобы стабилизировать ситуацию, а следующие годы будут годами подъема. Хватит нам кормить иностранных реформаторов – начиная от Супрун и заканчивая всей той бандой, которая реформировала, а теперь сбежала куда-то с нашими деньгами и которая продолжает сидеть у кормушки, добивая нашу страну!" – констатировал политик.

"Я хочу, чтобы сегодня и на всю избирательную кампанию – и президентскую, и парламентскую – запомнили одну вещь: "золотой ключик" от мира, от процветания находится у "Оппозиционной платформы – За життя". Мы этим ключом откроем дверь, которая поведет нашу страну к процветанию. И тогда мы вместе с вами будем петь и радоваться не в разрушенной стране, а в сильной Украине – "Швейцарии Восточной Европы". Мы – за Украину настоящую, сильную! И мы победим!" – резюмировал Вадим Рабинович.