Тимошенко под Крутами: наши героические воины вернутся к своим семьям

Тысячи людей приняли участие в торжествах, посвященных сто первой годовщине боя под Крутами. Среди посетивших Черниговскую область была народный депутат Украины Юлия Тимошенко. Вместе с ветеранами АТО- киборгами она возложила цветы к памятному кресту Героям Крут.

Юлия Тимошенко отметила, что, как и сто лет назад сейчас на защиту родной земли стали лучшие сыны Украины. Задача же власти - не изменять своему народу и своей армии.

"Сто один год назад наши ребята здесь, под Крутами, показали как бороться за нашу Украину. Уже тогда шла напряженная борьба, чтобы украинское независимое государство состоялось. И сегодня эта борьба продолжается. Я уверена, что очень скоро мы вернем наши территории, а наши героические воины вернутся к своим семьям", - заявила политик.

Тимошенко отметила подвиг юных ребят, которые отдали свою жизнь за будущее Украины. Она отметила, что и сейчас в жилах украинцев течет кровь героев. Киборги являются тому ярким примером.

После торжественных мероприятий Тимошенко в компании киборгов, ветеранов АТО, вместе с молодыми украинцами развернула огромный желто-голубой флаг. Площадь флага – 2400 кв.м, он занесен в книгу рекордов Гиннеса и его разворачивали в зоне АТО.

Как известно, бой под Крутами состоялся 30 января 1918 года. Около 400 курсантов и казаков сошлись в неравном бою с четырёхтысячной армией большевиков. Бой длился 5 часов и благодаря задержке врага они позволили заключить Брест-Литовский мир, что de-facto означало международное признание украинской независимости.