Украина назвала самый хлопотный рабочий месяц

Наиболее "расслабленным" в плане работы было лето.

В ноябре 2018 года работники в Украине отработали 153 часов depositphotos.com

В прошлом году штатные работники в Украине имели больше всего отработанного рабочего времени в ноябре.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

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По статистическим данным, в ноябре 2018 года штатные работники в Украине отработали 153 часов. Несколько меньше - 152 часа - украинцы работали в октябре. На третьем месте среди самых хлопотных на работе месяцев - март с 148 рабочими часами.

Наиболее “расслабленным“ в плане работы было лето. Наименьшее количество рабочих часов у штатных работников в Украине в прошлом году было в июле - 131 час. В июне - 133 рабочих часов, в августе - 135 рабочих часов.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, по результатам государственного статистического наблюдения “Обследование предприятий по вопросам статистики труда“, которым охвачены юридические лица и обособленные подразделения юридических лиц с количеством наемных работников 10 и более человек.

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Напомним, в новом 2019 году украинцев ждет 11 дополнительных выходных. Среди них есть и праздничные дни, которые придется отработать в субботу.