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Симоненко принес в ЦИК документы от КПУ

Комментариев: 5
Судя по всему, лидера Компартии не смогут зарегистрировать кандидатом в президенты.
Симоненко не сможет попасть в кандидаты от КПУ, предупреждали ранее и в КИУ, и в Минюсте
Симоненко не сможет попасть в кандидаты от КПУ, предупреждали ранее и в КИУ, и в Минюсте
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Петр Симоненко подал документы для регистрации кандидатом в президенты как выдвиженец от Компартии Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Это означает, что ЦИК не сможет зарегистрировать Симоненко кандидатом в президенты, ведь КПУ запрещена по закону. Ранее об этом уже заявлял министр юстиции Павел Петренко.

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Тогда глава Минюста пояснил, что Симоненко может зарегистрироваться кандидатом в президенты как самовыдвиженец, но не от запрещенной в стране политической силы. 

Симоненко выдвинули кандидатом в президенты 3 января. Это сделала Компартия Украины.

Напомним, ранее Петр Симоненко заявил, что идет в президенты и в случае победы обещает ОРДЛО широкую автономию, а Украине - федерализацию.

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Теги: Симоненко, КПУ, ЦИК, выборы президента, кандидаты, регистрация
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Комментариев (5)
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logmax    29.01.2019, 18:18
Оценка:  0
logmax
Пятая колона. Продажная.
Letohradek    29.01.2019, 17:55
Оценка:  +4
Letohradek
Поразительно, что этот коммуно-фашист до сих пор на воле ...
СухарьОК    29.01.2019, 17:55
Оценка:  0
СухарьОК
надеется на возвращение Вити.
Letohradek    29.01.2019, 17:57
Оценка:  +2
Letohradek
Ты уже не надеешься? В бытность зэка за него напрягался ведь
Николай510    29.01.2019, 17:52
Оценка:  +3
Николай510
Это ЧМО обедает в швейцарских ресторанах, а тут вдруг "засвэрбыло" в президенты!
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