Симоненко принес в ЦИК документы от КПУ

Судя по всему, лидера Компартии не смогут зарегистрировать кандидатом в президенты.

Симоненко не сможет попасть в кандидаты от КПУ, предупреждали ранее и в КИУ, и в Минюсте facebook.com/profile.php?id=100031094719136

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Петр Симоненко подал документы для регистрации кандидатом в президенты как выдвиженец от Компартии Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Это означает, что ЦИК не сможет зарегистрировать Симоненко кандидатом в президенты, ведь КПУ запрещена по закону. Ранее об этом уже заявлял министр юстиции Павел Петренко.

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Тогда глава Минюста пояснил, что Симоненко может зарегистрироваться кандидатом в президенты как самовыдвиженец, но не от запрещенной в стране политической силы.

Симоненко выдвинули кандидатом в президенты 3 января. Это сделала Компартия Украины.

Напомним, ранее Петр Симоненко заявил, что идет в президенты и в случае победы обещает ОРДЛО широкую автономию, а Украине - федерализацию.