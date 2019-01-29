Симоненко принес в ЦИК документы от КПУ
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Петр Симоненко подал документы для регистрации кандидатом в президенты как выдвиженец от Компартии Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Это означает, что ЦИК не сможет зарегистрировать Симоненко кандидатом в президенты, ведь КПУ запрещена по закону. Ранее об этом уже заявлял министр юстиции Павел Петренко.
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Тогда глава Минюста пояснил, что Симоненко может зарегистрироваться кандидатом в президенты как самовыдвиженец, но не от запрещенной в стране политической силы.
Симоненко выдвинули кандидатом в президенты 3 января. Это сделала Компартия Украины.
Напомним, ранее Петр Симоненко заявил, что идет в президенты и в случае победы обещает ОРДЛО широкую автономию, а Украине - федерализацию.