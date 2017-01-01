На форуме БПП произошло несколько казусов с датами

Организаторы мероприятия не правильно указали дату боя под Крутами и перекрутили слова Порошенко.

На форуме в поддержку президента Петра Порошенко, где он заявил, что объявил об участии в выборах, произошло несколько казусов с датами.

В частности, мероприятие под названием "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" проходило в годовщину боя под Крутами. На экранах пустили нарезку видео, где указали, что событие произошло в 1919 году. Хотя бой был в 1918.

Также в мотивирующем фильме сообщалось, что Украина планирует подать заявку на членство в Европейском Союзе в 2023 году. Хотя Порошенко сказал про 2024 год.

На форуме Порошенко пугали Путиным

Во время своего выступления генеральный прокурор Юрий Луценко на форуме заявил, что вдвое дешевый газ для Украины - это путь в Сибирь.

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