На форуме БПП произошло несколько казусов с датами
На форуме в поддержку президента Петра Порошенко, где он заявил, что объявил об участии в выборах, произошло несколько казусов с датами.
В частности, мероприятие под названием "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" проходило в годовщину боя под Крутами. На экранах пустили нарезку видео, где указали, что событие произошло в 1919 году. Хотя бой был в 1918.
Также в мотивирующем фильме сообщалось, что Украина планирует подать заявку на членство в Европейском Союзе в 2023 году. Хотя Порошенко сказал про 2024 год.
На форуме Порошенко пугали Путиным
Во время своего выступления генеральный прокурор Юрий Луценко на форуме заявил, что вдвое дешевый газ для Украины - это путь в Сибирь.
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