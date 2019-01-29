Медведчук презентовал свой план возвращения Донбасса

План предусматривает создание на Донбассе автономного региона в составе Украины и внесение изменений в Конституцию.

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук представил разработанный план-концепцию, как восстановить мир и вернуть Донбасс в Украину. План был обнародован во вторник, 29 января, на съезде партии в Киеве.

По словам Медведчука, его план-концепция содержит несколько базовых принципов. Первый заключается в "возвращении людей, а не территорий".

"Политические силы предлагают возвращать территории, а "Оппозиционная платформа - За жизнь" намерена возвращать людей, и в этом принципиальное отличие. Мы будем возвращать людей через их сознание, через жизненную необходимость не только для них, но и для нас. Мы будем возвращать людей через реальные гарантии безопасности", - заявил он.

Второй принцип представленной концепции касается сторон договорпенностей.

"… договоренности могут быть достигнуты в четырехугольнике Киев – Донецк – Луганск – Москва… Наш План-концепция предполагает три раздела: законодательный, административный и раздел, касающийся порядка и процедуры его внедрения", - сказал Медведчук.

Следующий ключевой принцип - автономия региона. По словам, представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь", его партия предлагает внести изменения в Конституцию Украины, которыя определят статус автономного региона Донбасс, поскольку действующий Основной закон предусматривает унитарный статус со статусом автономии для отдельного региона.

"Могу сразу сказать национально озабоченным и недалеким как в действующей власти, так и тем, кто рвется к ней любой ценой: наш план - это реальность, которая основывается на Основном Законе Украины. И упреки, которые мы часто слышим… в том числе из уст Петра Порошенко, что никаких федераций, никаких особых статусов, свидетельствуют о том, что политической воли установить мир у него нет. А у нас есть…" - подчеркнул он, добавив, что "сейчас нет речи о федеративном устройстве".

Ранее спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик сообщил о существовании нового плана по урегулированию ситуации на Донбассе вместо минских соглашений. Он предусматривает подключение к процессу ООН путем направления в Украину полицейской миссии и создание под эгидой Евросоюза Агентства по восстановлению региона. В Москве сообщили, что план "не поддержан сторонами конфликта".

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