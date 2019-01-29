ЦИК зарегистрировал 23 кандидата в президенты

Еще одним официальным кандидатом в президенты Украины стал Сергей Тарута.

Тарута стал 23 кандидатом в президенты Украины facebook.com/taruta

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Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала Сергея Таруту кандидатом в президенты. Об этом сообщила пресс-служба “Опоры“, передает УНН.

Политика выдвинула в кандидаты в президенты партия “Основа“. Постановление о его регистрации члены Комиссии приняли единогласно, отметили в гражданской сети.

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Таким образом, на данный момент Центризбирком зарегистрировал 23 кандидата в президенты. Кроме Таруты, это Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Анатолий Гриценко, Александр Данилюк и Дмитрий Добродомов.

Также в официальном списке кандидатов - Сергей Каплин, Илья Кива, Аркадий Корнацкий, Руслан Кошулинский и Виталий Куприй.

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Кроме того, были зарегистрированы ЦИК Олег Ляшко, Александр Мороз, Евгений Мураев, Валентин Наливайченко, Роман Насиров, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Юлия Тимошенко, Александр Шевченко и Игорь Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал уже 22 кандидата в президенты Украины.