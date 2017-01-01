Назван самый тяжелый рабочий месяц для украинцев в 2018 году

Самыми трудолюбивыми оказались работники Киева в ноябре, а меньше всего трудились в нескольких областях в июне.

Назван месяц, когда украинцы работали больше всего Getty Images

В сети появились данные о количестве отработанного времени штатными работниками в Украине за 2018 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.

Самым тяжелым для работников месяцем в 2018 году оказался ноябрь. В этот месяц украинцы отработали в среднем по Украине 153 часов. При этом штатные работники в Киеве в ноябре трудились больше всех - 158 часов.

Второе место по количеству отработанного времени по Украине занял октябрь - 152 часа, третье - март с 148 рабочими часами.

Меньше всего украинца работали летом, в среднем 134 часа в месяц. Рекорд по "отдыху" установили Херсонская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области со 136 рабочими часами в июне.

Во врем подсчета не учитывались данные временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей.

Накануне офисный работник уволился в костюме спайдермена и прославился. Ранее сообщалось, что в Вашингтоне открыли кафе, где можно поспать среди дня.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet