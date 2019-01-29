Юлия Тимошенко вместе с "киборгами" и военными почтила подвиг Героев Крут

Лидер “Батькивщины“ Юлия Тимошенковместе с военными и киборгами почтила подвиг Героев Крут, юношей, которые 101 год назад встали на защиту Украины. Об этом пишет пресс-служба.

“Эти 500 юношей тогда, 101 год назад, получили весомую украинскую победу - моральную. Потому что именно здесь они родили силу нашего духа, нашей славу, несокрушимость украинской нации и способность противостоять любым врагам“, - заявила Тимошенко возле Мемориала памяти Героев Крут.

Бой под Крутами она назвала “величественной победой, которая вошла в историю нашей страны и сегодня дает нам силу“.

“101 год назад наши ребята здесь, под Крутами, показали, как бороться за Украину“, - подчеркнула Тимошенко, отметив, что пока эта борьба не завершена.

“Сегодня у меня стоят наши герои, которые в то же трагическое время начала войны, оккупации встали за нас с вами, за наших детей, внуков, за наше государство“, - сказала лидер “Батькивщины“, вспоминая о всех украинцах, которые сейчас защищают страну от российского агрессора.

“Мы лично приняли решение поддержать нашего президента, а также Верховного главнокомандующего ВСУ - Юлию Тимошенко», - заявил “киборг“, председатель Всеукраинского союза собратьев Украины Михаил Миньо.

Его поддержал и Сергей Смаглий (ушел на фронт добровольцем в 60 лет, заместитель командира реактивного дивизиона, 93-я бригада): “Я поддерживаю Юлию Тимошенко с 2002 года. Если надо отдать жизнь, я знаю, что мы готовы ... Настоящие военные поддерживают Юлию Тимошенко. Я могу сказать это за свою бригаду, которая сейчас стоит под Авдеевкой“.

Тимошенко в очередной раз подчеркнула, что достижение мира в Украине сегодня возможно при условии мощной армии, членства в НАТО и возвращении к гарантиям Будапештского меморандума. Она напомнила, что в 1994 году Украина отказалась от 3третьего по мощности в мире ядерного потенциала в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности.

“Наша задача: во-первых, привлечь всех, кто давал Украине гарантии в 1994 году, к реальным, весомым международным переговорам. Мы добьемся, чтобы гаранты выполнили свои гарантии, в Украину пришел настоящий мир, а не его иллюзия. И я знаю, что так будет“, - подчеркнула лидер “Батькивщины“.

Тимошенко вместе с военными и “киборгами“ возложили цветы к Мемориалу памяти Героев Крут и развернули в Крутах самый большой флаг Украины.