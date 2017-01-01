ЕСПЧ вернул делу Сенцова и Кольченко приоритетность
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Европейский суд по правам человека отменил решение об отложении дела украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко до рассмотрения межгосударственной жалобы Украины против России. Об этом сообщает УНН.
По словам главы Международной правозащитной группы “Агора“ Павла Чикова, делу вернули приоритетный порядок рассмотрения.
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“Ранее принятое решение об отложении дела Олега Сенцова и Александра Кольченко до рассмотрения межгосударственной жалобы Украины против России отменено. Суд уведомит о дальнейшем его движении“, - сообщил Чиков.
Сенцов осужден на 20 лет в РФ по обвинению в создании на территории Крыма террористического сообщества. Кольченко осужден на 10 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму.
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Напомним, ранее сообщалось, что в России содержатся за решеткой около 80 украинских политических заключенных.