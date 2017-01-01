Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЕСПЧ вернул делу Сенцова и Кольченко приоритетность

Комментариев: 0
Отложение дела до рассмотрения межгосударственной жалобы Украины было отменено судом.
Делам Сенцова и Кольченко в ЕСПЧ вернули приоритетность
Делам Сенцова и Кольченко в ЕСПЧ вернули приоритетность
EPA/UPG

Читай также: Сенцов закончил новый роман

Европейский суд по правам человека отменил решение об отложении дела украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко до рассмотрения межгосударственной жалобы Украины против России. Об этом сообщает УНН.

По словам главы Международной правозащитной группы “Агора“ Павла Чикова, делу вернули приоритетный порядок рассмотрения. 

Читай также: В соцсети выложили адреса пленных украинцев в тюрьмах РФ

“Ранее принятое решение об отложении дела Олега Сенцова и Александра Кольченко до рассмотрения межгосударственной жалобы Украины против России отменено. Суд уведомит о дальнейшем его движении“, - сообщил Чиков.

Сенцов осужден на 20 лет в РФ по обвинению в создании на территории Крыма террористического сообщества. Кольченко осужден на 10 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Читай также: В РФ заявили о выписке Сенцова из медчасти колонии

Напомним, ранее сообщалось, что в России содержатся за решеткой около 80 украинских политических заключенных.

Поделись:
Теги: Сенцов, Кольченко, политзаключенные, РФ, ЕСПЧ, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь