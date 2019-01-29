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Офицер ВСУ продавал наркотики в Чернигове

Комментариев: 1
Капитан систематично продавал амфетамин наркоманам. Суд признал его виновным и посадил на два года.
Задержанный капитан ВСУ
Задержанный капитан ВСУ

Капитан Вооруженных Сил Украины, офицер отдела подготовки оперативного командования Север, получил два года тюрьмы за продажу наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

В ходе досудебного следствия установлено, что офицер систематически сбывает психотропное вещество, а именно - амфетамин, среди наркозависимых.

Десняский районный суд Чернигова признал военного виновным и вынес обвиняемому приговор - лишение свободы сроком на два года с конфискацией принадлежащего ему имущества.

Ранее сообщалось, на границе во Львовской области задержали украинца с партией наркотиков. В автомобиле мужчины обнаружили три с половиной тысячи таблеток, содержащих псевдоэфедрин. 

Напомним, в Запорожье старший инспектор колонии поставлял наркотики осужденным. Капитан внутренней службы почти каждый день проносил в колонию наркотики и сбывал их заключенным.

 

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Теги: наркотики, суд, тюрьма, военные, наркоторговля, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
drozdikus    29.01.2019, 19:43
Оценка:  -1
drozdikus
это норм. милиции нет. жить за счет что то надо) ща винт не крутит только ленивый торчек)
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