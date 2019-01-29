В Черновицкой области женщина умерла от отравления настойкой

На Буковине в реанимации умерла женщина, которая накануне отравилась домашней спиртовой настойкой.

В Черновицкой области в реанимации Путильской райбольницы умерла женщина, которая накануне отравилась спиртовой настойкой. Об этом во вторник, 29 января, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Указано, что 28 января с признаками отравления в больницу была доставлена 46-летняя жительница Буковины. При этом отмечается, что комплексные лекарственные меры не позволили медикам сохранить жизнь пациентки.

"Правоохранители установили, что 46-летняя женщина выпила домашнюю спиртовую настойку, приготовленную с применением ядовитых компонентов и предназначенную для наружного применения", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.

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