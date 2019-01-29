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В Черновицкой области женщина умерла от отравления настойкой

Комментариев: 2
На Буковине в реанимации умерла женщина, которая накануне отравилась домашней спиртовой настойкой.
В реанимации умерла женщина, отравившаяся настойкой
В реанимации умерла женщина, отравившаяся настойкой

В Черновицкой области в реанимации Путильской райбольницы умерла женщина, которая накануне отравилась спиртовой настойкой. Об этом во вторник, 29 января, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Указано, что 28 января с признаками отравления в больницу была доставлена 46-летняя жительница Буковины. При этом отмечается, что комплексные лекарственные меры не позволили медикам сохранить жизнь пациентки.

"Правоохранители установили, что 46-летняя женщина выпила домашнюю спиртовую настойку, приготовленную с применением ядовитых компонентов и предназначенную для наружного применения", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Виннице семья из семи человек отравилась консервированными грибами, приобретенными на рынке.

Также сообщалось, что в поселке Мирное Запорожской области мужчина умер в помещении продуктового магазина.

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Теги: Отравления, смерть, Буковина, женщина, спиртное, отравление, Черновицкая область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Антибес    29.01.2019, 21:26
Оценка:  0
Антибес
Вопиющий члучай!Ведь население тамошних территорий употребляет настойку глода(настойку боярышника)вместо воды...
БА3395    29.01.2019, 21:13
Оценка:  0
БА3395
Боярышник?
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