В Харьковской области поезд протаранил грузовика, есть пострадавшие

Поезд протаранил грузовика на переезде, в результате чего госпитализировали 35-летнего водителя автомобиля.

В Волчанском районе Харьковской области поезд протаранил грузовик, в результате чего 35-летнего водителя автомобиля госпитализировали. Об этом во вторник, 29 января, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Указано, что авария произошла на автодороге Харьков-Волчанск: на железнодорожном переезде поезд сообщением Купянск-Узловой-Волчанск совершил наезд на грузовой автомобиль МАН под управлением 35-летнего водителя.

"Предварительно, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд, на котором установлена световая и звуковая сигнализация, не убедившись в безопасности маневра. В результате ДТП пострадал 35-летний харьковчанин. Его доставили в больницу. Среди экипажа локомотива и пассажиров пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался. Транспортные средства получили механические повреждения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, движение транспорта из-за аварии не прекращалось.

Сейчас информация внесена в Журнал единого учета. Проводится проверка.

Ранее в Полтавской области поезд протаранил легковушку. Водитель погиб на месте.

Также сообщалось, что в Харьковской области вблизи поселка Малиновка столкнулись грузовик и пассажирский поезд сообщения Лисичанск-Ужгород. В результате аварии никто не травмировался.

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