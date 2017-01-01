В Днепре из гранатомета обстреляли автомобиль
Неизвестный обстреляли из гранатомета внедорожник Toyоta Land Cruiser с людьми. В результате ЧП никто не пострадал.
В Днепре неизвестный вечером 29 января выстрелом из ручного противотанкового гранатомета повредил автомобиль, водитель и пассажир не пострадали, сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.
Инцидент произошел на перекрестке ул. Литейной и спуска Крутогорного. Произошел взрыв передней части автомобиля Toyоta Land Cruiser.
В результате взрыва было повреждено колесо автомобиля. Люди не пострадали.
По факту взрыва открыто уголовное производство по ст. 15 ч. 2 п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).
Cмотрите фотогалерею: В Днепре из гранатомета обстреляли автомобиль
Напомним, в сентябре прошлого года в Киеве обстреляли жилой дом из гранатомета. На днях во Львове задержали мужчину, который пытался продать гранатомет.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент