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В Днепре из гранатомета обстреляли автомобиль

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Неизвестный обстреляли из гранатомета внедорожник Toyоta Land Cruiser с людьми. В результате ЧП никто не пострадал.
В автомобиль выстрелили из гранатомета
В автомобиль выстрелили из гранатомета
dp.npu.gov.ua

В Днепре неизвестный вечером 29 января выстрелом из ручного противотанкового гранатомета повредил автомобиль, водитель и пассажир не пострадали, сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.
 
Инцидент произошел на перекрестке ул. Литейной и спуска Крутогорного. Произошел взрыв передней части автомобиля Toyоta Land Cruiser. 
 
В результате взрыва было повреждено колесо автомобиля. Люди не пострадали.
 
По факту взрыва открыто уголовное производство по ст. 15 ч. 2 п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Напомним, в сентябре прошлого года в Киеве обстреляли жилой дом из гранатомета. На днях во Львове задержали мужчину, который пытался продать гранатомет.

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Теги: фото, Днепр, гранатомет, автомобиль, обстрел из гранатомета
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Источник: korrespondent.net

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