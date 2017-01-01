Неизвестный обстреляли из гранатомета внедорожник Toyоta Land Cruiser с людьми. В результате ЧП никто не пострадал.

В автомобиль выстрелили из гранатомета dp.npu.gov.ua



В Днепре неизвестный вечером 29 января выстрелом из ручного противотанкового гранатомета повредил автомобиль, водитель и пассажир не пострадали, сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.



Инцидент произошел на перекрестке ул. Литейной и спуска Крутогорного. Произошел взрыв передней части автомобиля Toyоta Land Cruiser.



В результате взрыва было повреждено колесо автомобиля. Люди не пострадали.







Cмотрите фотогалерею: В Днепре из гранатомета обстреляли автомобиль По факту взрыва открыто уголовное производство по ст. 15 ч. 2 п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

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