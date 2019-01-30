Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Днепре из-под земли бил десятиметровый "фонтан"

Комментариев: 0
Сильный напор воды пробился из-под земли возле главного входа в супермаркет.
Вода била ключом на несколько метров вверх
Вода била ключом на несколько метров вверх
Скриншот из видео

В Днепре на пересечении улиц Передовой и Каляева во вторник, 29 января, появился новый фонтан. Вода на протяжении часа била ключом на несколько метров вверх, заливая все вокруг водой.

Об этом пишет Информатор.

Читай также: В Киеве у ЗАГСа прорвало водопровод: забил огромный фонтан

По данным очевидца, прорыв произошел около 20:30 и закончился в 21:40. Спасатели подключились к гидранту и после его снятия повредили конструкцию в люке.

Фонтан из люка был около 10 метров. Очевидец сообщает, что воды было очень много, она текла на улицу Делагатскую. Прорыв длился около часа.

На месте происшествия работали спасатели. Сейчас затруднений в движении нет.

Как сообщалось, в июле в Николаеве из-под земли забил фонтан высотой с шестиэтажный дом.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Днепр, прорыв трубы, водопровод, авария водопровода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь