В Днепре из-под земли бил десятиметровый "фонтан"

Сильный напор воды пробился из-под земли возле главного входа в супермаркет.

Вода била ключом на несколько метров вверх Скриншот из видео

В Днепре на пересечении улиц Передовой и Каляева во вторник, 29 января, появился новый фонтан. Вода на протяжении часа била ключом на несколько метров вверх, заливая все вокруг водой.

Об этом пишет Информатор.

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По данным очевидца, прорыв произошел около 20:30 и закончился в 21:40. Спасатели подключились к гидранту и после его снятия повредили конструкцию в люке.

Фонтан из люка был около 10 метров. Очевидец сообщает, что воды было очень много, она текла на улицу Делагатскую. Прорыв длился около часа.

На месте происшествия работали спасатели. Сейчас затруднений в движении нет.

Как сообщалось, в июле в Николаеве из-под земли забил фонтан высотой с шестиэтажный дом.