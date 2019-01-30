Глава МИД Дании сократил визит в Украину
Все мероприятия с участием СМИ, которые должны были пройти в Киеве 30 января, отменены.
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Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен сократил запланированное время пребывания в Украине.
Об этом сообщается на сайте МИД Украины.
Отмечается, что причиной стало ухудшение погодных условий в аэропорту Борисполь.
В связи с этим были отменены все мероприятия с участием СМИ, которые должны были пройти в Киеве сегодня, 30 января.
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Напомним, Министры иностранных Дании Андерс Самуэльсен и Чехии Томаш Петршичек прибыли в Мариуполь. Сопровождает иностранных дипломатов глава украинского МИДа Павел Климкин.
ОБЛЕПИЛИ НАВЕРНОЕ СО ВСЕХ СТОРОН , КТО С ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ , КТО В СОПЛЯХ И ЖАЛОБАМИ НА АГРЕССОРА ....
В ОБЩЕМ СДАЛИ НЕРВЫ У МУЖИКА ....)))