Глава МИД Дании сократил визит в Украину

Все мероприятия с участием СМИ, которые должны были пройти в Киеве 30 января, отменены.

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Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен сократил запланированное время пребывания в Украине.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Отмечается, что причиной стало ухудшение погодных условий в аэропорту Борисполь.

В связи с этим были отменены все мероприятия с участием СМИ, которые должны были пройти в Киеве сегодня, 30 января.

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Напомним, Министры иностранных Дании Андерс Самуэльсен и Чехии Томаш Петршичек прибыли в Мариуполь. Сопровождает иностранных дипломатов глава украинского МИДа Павел Климкин.