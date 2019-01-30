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Глава МИД Дании сократил визит в Украину

Комментариев: 3
Все мероприятия с участием СМИ, которые должны были пройти в Киеве 30 января, отменены.
Причиной стало ухудшение погодных условий в аэропорту
Причиной стало ухудшение погодных условий в аэропорту
Facebook/Anders Samuelsen

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Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен сократил запланированное время пребывания в Украине.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Отмечается, что причиной стало ухудшение погодных условий в аэропорту Борисполь.

В связи с этим были отменены все мероприятия с участием СМИ, которые должны были пройти в Киеве сегодня, 30 января.

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Напомним, Министры иностранных Дании Андерс Самуэльсен и Чехии Томаш Петршичек прибыли в Мариуполь. Сопровождает иностранных дипломатов глава украинского МИДа Павел Климкин. 

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Теги: Дания, МИД, Борисполь, министр
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Комментариев (3)
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Сеемма    30.01.2019, 11:05
Оценка:  0
Сеемма
Грошей попросить успели?
    30.01.2019, 11:16
Оценка:  0
ТАК ВОТ ОН И ЛОМАНУЛСЯ ВИДИМО БЫСТРЕЕ ОТ ЭТОГО .
ОБЛЕПИЛИ НАВЕРНОЕ СО ВСЕХ СТОРОН , КТО С ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ , КТО В СОПЛЯХ И ЖАЛОБАМИ НА АГРЕССОРА ....
В ОБЩЕМ СДАЛИ НЕРВЫ У МУЖИКА ....)))
nfhvyt    30.01.2019, 10:44
Оценка:  -2
nfhvyt
"мероприятия с участием СМИ" - это в рамках петиной предвыборной компании? Эх подвела еуропа, прийдётся довольствоваться томасом и крутом ))
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