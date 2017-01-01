На Донбассе разведка захватила оружие врага - ООС

Личный состав противника был нейтрализован, а вооружение - захвачено.

Резведчики на Донбассе обнаружили и нейтрализовали засаду

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29 января разведчики из состава одной из воинских частей, выполняющих задачи на Докучаевском направлении, обнаружили вражескую засаду. Об этом сообщил пресс-центр ООС.

“Личный состав противника был нейтрализован, а оставленные врагом образцы вооружения захвачены“, - говорится в сообщении.

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Трофеями украинских разведчиков стали ПТРК “Фагот“, РПГ-18 и НСВ-12,7 “Утес“ - по одному экземпляру. В ООС также показали фото захваченных у оккупантов трофеев.

“Украинские защитники сил хорошо обучены, мотивированы и всегда готовы реагировать на преступные действия российских оккупантов“, - заверили в пресс-центре, отметив, что за нейтрализацию засады разведчиков наградят.

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Напомним, ранее сообщалось, что за сутки на Донбассе боевики совершили восемь обстрелов, потерь среди украинских военнослужащих нет.