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На Донбассе разведка захватила оружие врага - ООС

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Личный состав противника был нейтрализован, а вооружение - захвачено.
На Донбассе разведка захватила оружие врага - ООС
© facebook.com/pressjfo.news
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  • Резведчики на Донбассе обнаружили и нейтрализовали засаду
  • У противника было отобрано вооружение
  • Засевших в засаде боевиков нейтрализовали, а оружие - захватили
  • Украинских разведчиков за нейтрализацию засады наградят
  • В пресс-центре ООС заверили, что украинские разведчики готовы работать в любых условиях
  • Помимо оружия, были захвачены и бронежилеты врагов
  • Украинские разведчики смогли заблаговременно обнаружить засаду
  • Вооруженному врагу не дали нанести урон украински войскам
  • Бронежилеты и гранатометы: украинские военные показали трофеи
  • Боевики устроили засаду с оружием, их нейтрализовали
На Донбассе разведка захватила оружие врага - ООС
Резведчики на Донбассе обнаружили и нейтрализовали засаду
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29 января разведчики из состава одной из воинских частей, выполняющих задачи на Докучаевском направлении, обнаружили вражескую засаду. Об этом сообщил пресс-центр ООС.

“Личный состав противника был нейтрализован, а оставленные врагом образцы вооружения захвачены“, - говорится в сообщении. 

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Трофеями украинских разведчиков стали ПТРК “Фагот“, РПГ-18 и НСВ-12,7 “Утес“ - по одному экземпляру. В ООС также показали фото захваченных у оккупантов трофеев.

“Украинские защитники сил хорошо обучены, мотивированы и всегда готовы реагировать на преступные действия российских оккупантов“, - заверили в пресс-центре, отметив, что за нейтрализацию засады разведчиков наградят.

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Напомним, ранее сообщалось, что за сутки на Донбассе боевики совершили восемь обстрелов, потерь среди украинских военнослужащих нет.

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Теги: засада, ООС, военные, разведчики, оружие, захват, Донбасс
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