На Донбассе застрелился военный - СМИ

Инцидент произошел на опорном пункте в одном из сел вблизи Дружковки в Краматорском районе.

В Донецкой области военнослужащий застрелился из автомата.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на региональное управление Нацполиции в среду, 30 января.

Читай также: Комбриг 93-й: Диванные стратеги не учитывают массу нюансов войны Утверждается, что инцидент произошел на опорном пункте в одном из сел вблизи Дружковки в Краматорском районе. Утверждается, что инцидент произошел на опорном пункте в одном из сел вблизи Дружковки в Краматорском районе.

Предварительно установлено, что во время несения службы военнослужащий-контрактник, младший сержант 1988 года рождения, выстрелил себе в голову из штатного АК-74 – говорится в сообщении.

По данному факту начато расследование по статье об умышленном убийстве с пометкой самоубийство (ст.115 УК Украины). Причины и обстоятельства поступка военного устанавливаются.

Читай также: В Макеевке боевик ДНР убил таксиста – соцсети

Ранее СМИ сообщили, на полигоне в Ивано-Франковской области обрушился балкон старого здания, сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.