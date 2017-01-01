Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе застрелился военный - СМИ

Комментариев: 0
Инцидент произошел на опорном пункте в одном из сел вблизи Дружковки в Краматорском районе.
Военный для самоубийства использовал автомат
Военный для самоубийства использовал автомат
MilitaryArms.ru

В Донецкой области военнослужащий застрелился из автомата.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на региональное управление Нацполиции в среду, 30 января.

Читай также: Комбриг 93-й: Диванные стратеги не учитывают массу нюансов войны

Утверждается, что инцидент произошел на опорном пункте в одном из сел вблизи Дружковки в Краматорском районе.

Предварительно установлено, что во время несения службы военнослужащий-контрактник, младший сержант 1988 года рождения, выстрелил себе в голову из штатного АК-74 – говорится в сообщении.

По данному факту начато расследование по статье об умышленном убийстве с пометкой самоубийство (ст.115 УК Украины). Причины и обстоятельства поступка военного устанавливаются.

Читай также: В Макеевке боевик ДНР убил таксиста – соцсети

Ранее СМИ сообщили, на полигоне в Ивано-Франковской области обрушился балкон старого здания, сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины. 

Поделись:
Теги: самоубийство, донбасс, военный, самоубийца, автомат Калашникова, ВСУ, автомат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь