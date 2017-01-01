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ГБР открыло дело против Кабмина из-за Бочковского

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Дело открыто в связи с невыполнением решения суда о восстановлении экс-главы ГосЧС Бочковского.
Ранее Бочковский выиграл суд о должности главы ГСЧС
Ранее Бочковский выиграл суд о должности главы ГСЧС
Infox.ru

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Государственное бюро расследований открыло дело против Кабинета министров Украины за невыполнение решения суда о восстановлении бывшего главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на его адвоката Владимира Енича.

По его словам, в начале января было открыто дело по данному факту.

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“Начато Государственным бюро расследований уголовное производство по факту невыполнения решения суда... Кто должен был выполнить это решение суда? Это вопрос в компетенции высших должностных лиц, которые уклоняться от выполнения этого решения. Других виновных, кроме Кабмина, тут нет и быть не может“, - сообщил адвокат.

Он также отметил, что рассмотрение кассации на восстановление Бочковского затягивается в Верховном Суде - производство было открыто в сентябре 2018 года, но уже почти 5 месяцев дело не рассматривается.

Такое затягивание в суде объясняют загруженностью главы Кассационного админсуда Верховного Суда Михаила Смоковича, который является председательствующим по делу Бочковского.

Как сообщалось, в Киеве экс-главу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковскогои его заместителя Василия Стоецкого задержали на заседании Кабмина 25 марта 2015 года. Против экс-главы ГСЧС открыли четыре уголовных дела. Однако в 2018 он пытался восстановиться в должности.

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Теги: ГСЧС, Бочковский, ГБР, Кабмин
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