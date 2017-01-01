ГБР открыло дело против Кабмина из-за Бочковского

Дело открыто в связи с невыполнением решения суда о восстановлении экс-главы ГосЧС Бочковского.

Читай также: Суд отказал Насирову в иске на 1 млн грн

Государственное бюро расследований открыло дело против Кабинета министров Украины за невыполнение решения суда о восстановлении бывшего главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на его адвоката Владимира Енича.

По его словам, в начале января было открыто дело по данному факту.

Читай также: Обыски у мэра Белой церкви: Детективы НАБУ изъяли iPhone X и документы

“Начато Государственным бюро расследований уголовное производство по факту невыполнения решения суда... Кто должен был выполнить это решение суда? Это вопрос в компетенции высших должностных лиц, которые уклоняться от выполнения этого решения. Других виновных, кроме Кабмина, тут нет и быть не может“, - сообщил адвокат.

Он также отметил, что рассмотрение кассации на восстановление Бочковского затягивается в Верховном Суде - производство было открыто в сентябре 2018 года, но уже почти 5 месяцев дело не рассматривается.

Такое затягивание в суде объясняют загруженностью главы Кассационного админсуда Верховного Суда Михаила Смоковича, который является председательствующим по делу Бочковского.

Как сообщалось, в Киеве экс-главу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковскогои его заместителя Василия Стоецкого задержали на заседании Кабмина 25 марта 2015 года. Против экс-главы ГСЧС открыли четыре уголовных дела. Однако в 2018 он пытался восстановиться в должности.