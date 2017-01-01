Закон о религиозных общинах опубликован в "Голосе Украины"

Документ вступит в силу уже завтра, 31 января, в день, следующий за днем его публикации.

Закон о подчиненности религиозных общин регулирует переходы из УПЦ МП в ПЦУ unn.com.ua

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Закон о подчиненности религиозных организаций, который регулирует переходы церквей под другую юрисдикцию, опубликован в “Голосе Украины“ от 30 января, передает УНН.

Теперь решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями от ее состава.

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Решение об изменении подчиненности и изменении устава заверяется подписями членов религиозной общины.

Такое решение подлежит регистрации в порядке, установленном статьей 14 Закона Украины “О свободе совести и религиозных организациях“. Также определен перечень документов, которые необходимо подать в орган регистрации.

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Религиозная организация в случае принятия решения об изменении своей подчиненности должна сообщить о таком решении центральному органу исполнительной власти или местным органам исполнительной власти. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал закон о подчиненности религиозных общин.