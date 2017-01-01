Закон о религиозных общинах опубликован в "Голосе Украины"
Читай также: В Одесской области еще один приход перешел в ПЦУ
Закон о подчиненности религиозных организаций, который регулирует переходы церквей под другую юрисдикцию, опубликован в “Голосе Украины“ от 30 января, передает УНН.
Теперь решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями от ее состава.
Читай также: Кабмин обязал УПЦ МП указать связь с Россией
Решение об изменении подчиненности и изменении устава заверяется подписями членов религиозной общины.
Такое решение подлежит регистрации в порядке, установленном статьей 14 Закона Украины “О свободе совести и религиозных организациях“. Также определен перечень документов, которые необходимо подать в орган регистрации.
Читай также: ПЦУ появилась в перечне автокефальных церквей Вселенского патриархата
Религиозная организация в случае принятия решения об изменении своей подчиненности должна сообщить о таком решении центральному органу исполнительной власти или местным органам исполнительной власти. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал закон о подчиненности религиозных общин.