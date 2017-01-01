СБУ поймала участника международной хакерской группировки в Запорожье

Хакер собирал данные иностранных клиентов украинских банков и планировал взламывать их счета.

СБУ выяснила, что хакер обменивался опытом с "коллегами" из международной группировки facebook.com/SecurSerUkraine

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Сотрудники СБУ блокировали в Запорожье деятельность хакера, который распространял вредоносное программное обеспечение. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как выяснили правоохранители, житель областного центра разрабатывал и использовал хакерские программы для взлома электронных платежных систем, криптовалютных расчетов и систем дистанционного обслуживания клиентов банков.

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В основном к качестве жертв он выбирал иностранцев. “С использованием компьютерных вирусов злоумышленник получал данные зарегистрированных пользователей и пароли доступа к интернет-ресурсам“, - отметили в СБУ.

Так хакер рассчитывал получить несанкционированный доступ к электронным счетам пользователей для присвоения средств.

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Во время обыска правоохранители обнаружили в квартире подозреваемого компьютерную технику с установленными вредоносными программами и электронные накопители информации с данными более тысяч пользователей. Подавляющее большинство - граждане других государств.

Оперативники уже заблокировали доступ к трем удаленным серверам, с помощью которых осуществлялось распространение вредоносных программ.

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По данным СБУ, подозреваемый является представителем закрытого международного форума хакерского направления, в рамках которого он продвигал свои разработки и обменивался “опытом“ с участниками международной хакерской группировки.

Напомним, ранее в СБУ сообщили, что российские спецслужбы пытались вербовать украинских военных путем угроз и давления.