Тестирование показало: Популярные ТМ подсолнечного масла получили оценки "отлично"

Как известно, Украина является крупнейшим производителем и экспортёром подсолнечного масла в мире.

Не все знают, что подсолнечное масло даже в рафинированном виде превосходит оливковое в разы по содержанию витамина Е. Для большинства украинцев это масло – очень важный продукт питания, присутствующий в ежедневном рационе, его можно найти на кухне практически у каждой хозяйки.

Многие из наших соотечественников склонны не доверять производителям продуктов питания и порой сомневаются в соблюдении ими всех необходимых стандартов.

Поскольку качество и безопасность подсолнечного масла волнует большинство потребителей, Центр Экспертиз Тест проверил качество самых популярных торговых марок этого продукта в Украине.

Стоит отметить, что Научно-исследовательский Центр Независимых Потребительских Экспертиз ТЕСТ - это независимая общественная организация по защите прав потребителей, основанная в 2001 году, которая специализируемся на проведении различных тестирований, а также исследований качества и безопасности товаров и услуг.

Центр Экспертиз ТЕСТ задействует в своих исследованиях более 50 аккредитованных мировых и украинских лабораторий. С момента основания в Центре Экспертиз проведено более 620 тестирований, в которых были исследованы более 7000 продуктов.

Для последнего исследования Центром Экспертиз Тест были закуплены 8 наиболее популярных марок подсолнечного масла изготовленного в Украине:

1. Диканька

2. Королівський смак

3. Майола

4. Олейна Пресова

5. Олейна Традиційна

6. Стожар

7. Чумак золота

8. Щедрий Дар

Образцы проверили по нескольким важным показателям в лаборатории, оценили маркировку и упаковку продукции, а также вкусовые особенности масел. С учетом всех этих параметров выводились общие оценки.

Результаты тестирования порадовали: все 8 проверенных образцов оказались качественными и безопасными, они получили общие оценки “отлично“.

Примечательно, что при всей популярности этого продукта некоторые потребители не осведомлены, что означают распространенные термины, присутствующие в названии подсолнечного масла:

Прессовое рафинированное - это масло первого отжима, которое потом рафинируют;

Рафинированное - очищенное химическим или физическим способом от нежелательных компонентов, влияющих на срок хранения и безопасность;

Дезодорированное - то есть, без запаха. Нерафинированному маслу присущ яркий аромат жареных семечек, который нравится далеко не всем, да и подходит не для всех блюд. К тому же вещества, обуславливающие запах, приводят к быстрой порче продукта - вот их и удаляют обработкой водяным паром под вакуумом;

Вымороженное - то есть, обработанное холодом для удаления восков. Семена подсолнечника покрыты слоем натурального природного воска, который при производстве переходит в масло. При комнатной температуре воски находятся в жидком состоянии, а масло совершенно прозрачное. Зимой, когда стоят морозы, масло на складах или улице начинает мутнеть из-за того, что воски переходят в твердое состояние. Чтобы масло не теряло на холоде прозрачность и не отпугивало потребителей, его вымораживают.

Таким образом, подытожили эксперты, длинное название на этикетке дает исчерпывающую информацию о том, как был обработан продукт.

Что же проверяли эксперты?

Масса нетто.

“Недовес в исследованиях Центр Экспертиз Тест фиксировал не один раз по многим продуктам. Но к растительному маслу никаких претензий не было, никто из производителей по весу покупателей не обманывает“, - отметили приятное обстоятельство.

Также представители Центра рассказали, что вкусовые особенности масел оценивать нелегко, поскольку масло самостоятельно без других продуктов в пищу не употребляется. Рафинированные дезодорированные масла должны быть по вкусу обезличенными и без запаха.

“К вкусу и запаху масел замечаний не было, как впрочем, и к внешнему виду“ - говорится в результатах.

Кроме того, в ходе лабораторных исследований подсолнечное масло проверили по таким важным показателям:

Кислотное и перекисное число. Это две характеристики, которые показывают свежесть растительного масла, его пригодность для употребления. В ДСТУ 4492 есть две нормы по этим показателям: для свежего масла (нормы более жесткие) и для продукта, срок хранения которого подходит к концу. Для тестирования ТЕСТ закупал максимально свежее масло и с удовлетворением подытожил: украинский продукт соответствует самым жестким нормам.

Бенз(а)пирен - это вещество, которое может попадать в семена из выхлопных газов и промышленных выбросов, особенно если поля расположены вдоль автомагистралей. Также он может накапливаться при сушке дизельными сушилками или хранении на асфальтовой поверхности. Все 8 марок оказались безопасными: при норме не более 2 мкг/кг образцы содержали менее 1 мкг/кг бенз(а)пирена.

Гексан, точнее его остаточное количество. Это растворитель, используемый при получении подсолнечного масла из семян путем экстракции. Экстракция считается более экономичным способом, чем прессование, но порождает слухи о том, что в подсолнечном масле содержится бензин. Результаты проверки в лаборатории однозначно показали: ни в одном из 8 протестированных образцах следов гексана нет.

В целом, как показали результаты исследования, все наиболее популярные ТМ – производители подсолнечного масла на рынке Украины полностью соответствуют ДСТУ и являются абсолютно безопасными для здоровья. Таким образом, можем подытожить: подсолнечное масло – украинский продукт, которым можно гордиться!