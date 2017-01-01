Контрразведчик СБУ и военный командир попались на взятке за контрабанду сигарет
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Следователи территориального управления ГБР в Краматорске задержали оперативного работника ГУ военной контрразведки СБУ и командира одной из воинских частей в зоне ООС за взятку. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Контрразведчик и военный были задержаны в Северодонецке при получении взятки в размере $2500.
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“Эти деньги оперативный работник военной контрразведки СБУ и командир воинской части получили за непрепятствование в переправке больших партий сигарет российского производства с временно оккупированных территорий“, - говорится в сообщении.
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Майору СБУ и командиру воинской части уже сообщили о подозрении по части 3 статьи 368 УК. Им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ поймала участника международной хакерской группировки в Запорожье.