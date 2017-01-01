Контрразведчик СБУ и военный командир попались на взятке за контрабанду сигарет

ГБР задержала сбушника и военного при получении $2500, теперь им грозит от 5 до 10 лет за решеткой.

Контрразведчик и военный командир брали деньги за контрабанду сигарет из зоны ООС president.gov.ua

Читай также: Спецслужбы РФ угрозами и давлением пытались вербовать украинских военных - СБУ

Следователи территориального управления ГБР в Краматорске задержали оперативного работника ГУ военной контрразведки СБУ и командира одной из воинских частей в зоне ООС за взятку. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Контрразведчик и военный были задержаны в Северодонецке при получении взятки в размере $2500.

Читай также: Главарь "ЛНР" Пасечник куда-то пропал - соцсети

“Эти деньги оперативный работник военной контрразведки СБУ и командир воинской части получили за непрепятствование в переправке больших партий сигарет российского производства с временно оккупированных территорий“, - говорится в сообщении.

Читай также: Жительница Хмельницкого получила шесть лет за подготовку теракта

Майору СБУ и командиру воинской части уже сообщили о подозрении по части 3 статьи 368 УК. Им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ поймала участника международной хакерской группировки в Запорожье.