Германия готова направить корабли в Черное море - Минобороны
Германия заверила в готовности обеспечить военное присутствие кораблей ВМС Бундесвера в Черном море.
Об этом сообщает Korrespondent.net.
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Об этом шла речь на встрече заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолия Петренко с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Федерального МИД Германии Михаэлем Зильбертом и с парламентским госсекретарем Бундесвера Томасом Зильберхорном, говорится в сообщении Минобороны.
Стороны рассмотрели перспективы расширения военно-технического сотрудничества между двумя странами, наращивание военно-морских возможностей Украины. Приобретение Министерством обороны Украины полномочий по закупкам вооружения и военной техники, другого имущества по импорту, которые открывают для этого новые возможности.
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В ходе встреч подчеркивалась важность дальнейшей поддержки Украины на пути евроатлантической интеграции, укрепления ее партнерских отношений с ФРГ и другими членами Альянса.
Итоги встреч будут использованы для подготовки военно-политического диалога на уровне министров обороны Украины и ФРГ в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и в дальнейшем в Киеве во время официального визита.
Накануне главы МИД Украины, Дании и Чехии посетили Мариуполь и Гнутово. Чиновники ЕС провели в Украине важный оценочный визит в Приазовье.
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Напомним, эсминец США Donald Cook (DDG 75) в понедельник, 28 января, покинул Черное море и вошел в Средиземное море. Об этом говорится в заявлении Шестого флота Военно-морских сил США.