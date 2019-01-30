Германия готова направить корабли в Черное море - Минобороны

Германия заверила в готовности обеспечить военное присутствие кораблей ВМС Бундесвера в Черном море.

Об этом сообщает Korrespondent.net.

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Об этом шла речь на встрече заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолия Петренко с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Федерального МИД Германии Михаэлем Зильбертом и с парламентским госсекретарем Бундесвера Томасом Зильберхорном, говорится в сообщении Минобороны.

“В ходе встречи речь шла о перспективах введения миротворческой миссии на востоке Украины и размещения в Черном и Азовском морях наблюдателей ОБСЕ с целью недопущения эскалации вооруженного конфликта и принимаемых мерах и общую стратегию освобождения незаконно арестованных Российской Федерацией украинских моряков, состояние здоровья которых в последнее время ухудшилось и вызывает беспокойство“, говорится в сообщении.

Стороны рассмотрели перспективы расширения военно-технического сотрудничества между двумя странами, наращивание военно-морских возможностей Украины. Приобретение Министерством обороны Украины полномочий по закупкам вооружения и военной техники, другого имущества по импорту, которые открывают для этого новые возможности.

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В ходе встреч подчеркивалась важность дальнейшей поддержки Украины на пути евроатлантической интеграции, укрепления ее партнерских отношений с ФРГ и другими членами Альянса.

Итоги встреч будут использованы для подготовки военно-политического диалога на уровне министров обороны Украины и ФРГ в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и в дальнейшем в Киеве во время официального визита.

Накануне главы МИД Украины, Дании и Чехии посетили Мариуполь и Гнутово. Чиновники ЕС провели в Украине важный оценочный визит в Приазовье.

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Напомним, эсминец США Donald Cook (DDG 75) в понедельник, 28 января, покинул Черное море и вошел в Средиземное море. Об этом говорится в заявлении Шестого флота Военно-морских сил США.