Кабмин одобрил проект указа о годовой программе Украина-НАТО
Читай также: Разведка США заявила об угрозе нападения России
Кабмин одобрил проект указа президента об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2019 год, передает УНН.
Ранее Нацагентство по предупреждению коррупции согласовало проект указа президента “Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2019 год“.
Читай также: НАТО и ОБСЕ обсудили поддержку Украины
Президент Петр Порошенко подписал ранее указ “Про годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО“. Документ утверждает положение о разработке годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО и оценке результатов их выполнения.
Годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год предусматривала выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с Альянсом, а также соответствующих решений, принятых в ходе заседания Комиссии Украина-НАТО.
Читай также: Названа дата голосования Рады за курс в ЕС и НАТО
Напомним, ранее сообщалось, что послы стран НАТО утвердили присоединение Северной Македонии.