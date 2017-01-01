Кабмин одобрил проект указа о годовой программе Украина-НАТО

Ранее проект указа был согласован Нацагентством по предупреждению коррупции.

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Кабмин одобрил проект указа президента об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2019 год, передает УНН.

Ранее Нацагентство по предупреждению коррупции согласовало проект указа президента “Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2019 год“.

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Президент Петр Порошенко подписал ранее указ “Про годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО“. Документ утверждает положение о разработке годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО и оценке результатов их выполнения.

Годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год предусматривала выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с Альянсом, а также соответствующих решений, принятых в ходе заседания Комиссии Украина-НАТО.

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Напомним, ранее сообщалось, что послы стран НАТО утвердили присоединение Северной Македонии.