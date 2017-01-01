Сайдику вместо мирных планов советуют "перестать панически бояться русских"

Координатору рекомендуют сосредоточиться на своих обязанностях в ТГК и добиться наконец встречи об освобождении заложников .

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Первый вице-спикер Ирина Геращенко считает, что представителю ОБСЕ в ТГК в Минске Мартину Сайдику стоило бы сосредоточиться на прямых обязанностях координатора группы. Об этом она написала у себя в Facebook.

“Мы с удивлением прочитали, что Мартин Сайдик вместо того, чтобы сосредоточиться на прямых обязанностях координатора, перестать панически бояться русских, способствовать разблокированию освобождения заложников и реального прогресса в вопросах безопасности, печатает “мирный план для Украины“ почему-то в австрийском издании“, - написала Геращенко.

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По мнению политика, его действия выглядят как самодеятельность. Ведь соответствующего мандата ни от ОБСЕ, ни от нормандского формата у представителя ОБСЕ в ТКГ нет.

“Особенно экзотическими прозвучали заявления о совместном голосовании “плана“ в парламентах. Это недипломатичное заявление, негативно воспринятое украинским парламентом, который является самостоятельной ветвью власти“, - считает Геращенко.

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“Наибольший нонсенс - общая ратификация, - повторила первый вице-спикер. - Не существует и в ближайшее время не может существовать ни одного документа, которые могут одновременно ратифицировать ВР и Госдума. До тех пор, пока российские войска не выйдут из Крыма и Донбасса прочь“.

“От Госдумы мы требуем одного - голосования о выводе российских войск из украинских территорий, и отдать нам Крым и Донбасс“, - подчеркнула она.

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Мартину Сайдику и другим координаторам ОБСЕ следует сосредоточиться на своих непосредственных обязанностях, отметила политик. “Он уже долгое время не может выполнить требование украинской стороны и провести совместное заседание ТКГ и гуманитарной подгруппы по вопросу освобождения заложников“, - подчеркнула Геращенко.

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“Мы искренне ждем от Сайдика ответственного заявления о деструктивной позиции РФ как на Донбассе, так и в группах, и активной позиции на ТКГ, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников. Чтобы работал режим тишины“, - добавила она.

Геращенко подчеркнула, что мирный план у Украины уже есть, и она давно выступает за введение миротворцев ООН на Донбасс: “Блокирует это одна страна - РФ“.

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Напомним, ранее в Германии заявили, что "план Сайдика" направлен на реализацию Минских соглашений.