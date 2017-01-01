Депутат Европарламента: помощь Рината Ахметова незаменима для Донбасса

На пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге Фонд Рината Ахметова организовал уникальную экспозицию “Донбасс и Мирные“, посвященную мирным жителям востока Украины. Выставка, презентованная в стенах Европарламента, не оставила равнодушными посетителей. По мнению евродепутата от Великобритании Чарльза Тэннока, подобные мероприятия играют колоссальную роль для Европы, пишет пресс-служба.

“Есть опасность того, что украинский конфликт на Донбассе может быть быстро забыт. Этот вопрос больше не так остро обсуждается членами Евросоюза, его оттеснили конфликты в другой части мира. Результат не заставил себя долго ждать – люди стали забывать, что восток Украины продолжает страдать буквально каждый день от военных перестрелок и снайперских выстрелов, дети растут без своих отцов и матерей, они получили ужасные увечья“, – отметил Тэннок.

Он добавил, что представленные в экспозиции фотографии и видеоролики помогают достаточно четко увидеть настоящую жизненную картину страданий мирных жителей Донбасса, чей вопрос активно не обговаривался в стенах парламента. Поэтому, подчеркнул Тэннок, помощь Рината Ахметова региону продолжает оставаться абсолютно незаменимой.

“Ринат Ахметов – известный филантроп. Он заслуживает огромного доверия, его дела говорят сами за себя. Фонд его имени выполняет очень важную гуманитарную функцию, которая заключается фактически в том, чтобы люди на Донбассе не остались голодными, и у него все получается“, – сказал Чарльз Тэннок.

Выставка – это черно-белые коллажи из фотокниги “Донбасс и Мирные“, цветные снимки разрушенных домов и их жителей, видеоролики с участием детей войны, которые пропустили ее через свое сердце.

Чарльз Тэннок признался, что его поразили трагедии, которые довелось пережить героям фотокниги “Донбасс и Мирные“ – старикам и детям, жизнь которых вооруженный конфликт разделил на до и после.

“Это просто кричащая несправедливость! Вот пожилая женщина, которой уже за 90 лет, и она снова страдает от войны, уже второй в своей жизни. Мальчик, вынужденный жить в условиях войны. А это девочка, потерявшая ногу, ее мама погибла во время обстрела. По профессии я врач, и лишь могу себе представить, какая это трагедия в жизни ребенка. И как эта трагедия меняет личность. В медицине мы это называем посттравматическим синдромом. Это громадная проблема, которая требует комплексных решений, а также немалых профессиональных и финансовых ресурсов. Поэтому, безусловно, Фонд Рината Ахметова уже проделал большую и важную работу. Помощь от него получили более миллиона людей. Поэтому я приветствую деятельность Фонда Рината Ахметова и надеюсь, что люди, которые увидят выставку, а именно мои коллеги-политики или те, кто забывает об Украине и ее потребностях, пересмотрят свою позицию и станут помогать. И надеюсь, мы все вместе позаботимся о счастливом будущем для Украины“, – заявил Чарльз Тэннок во время официального открытия фотовыставки Фонда Рината Ахметова в Европарламенте.