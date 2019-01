Берег Крыма патрулируют сразу три самолета ВВС США

Сразу три американских самолета патрулируют Черное море у берегов оккупированного Крыма. Об этом сообщает Itamilradar в Twitter.

“Интенсивная военная активность над Черным морем. Boeing P-8A (168857) ВВС США с аэродрома Сигонелла, Lockheed EP-3E (157316) ВВС США и Boeing RC-135V (64-14841) ВВС США из Суда Бэя проводят миссии по наблюдению“, - говорится в сообщении.

⚠️Intensive military activity over Black Sea: USNavy Boeing P-8A (168857) from NAS Sigonella, #USNavy Lockheed EP-3E (157316) and #USAF Boeing RC-135V (64-14841) from Souda Bay AB are making surveillance missions.

First time that we track 3 #US planes off #Crimea simultaneously pic.twitter.com/U7Jc8YWJyY