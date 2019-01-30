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Рабинович: Власть занята сносом исторических памятников, а не восстановлением экономики Украины

Комментариев: 10
Рабинович: Власть занята сносом исторических памятников, а не восстановлением экономики Украины

Вместо того чтобы поднимать экономику, власть продолжает сносить памятники. Такое заявление в эфире программы "Великий вечір" на телеканале NewsOne сделал народный депутат и основатель "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович.

При этом парламентарий раскритиковал недавнее решение о демонтаже памятника Александру Суворову в Киеве.

"Суворов написал всю книгу "Наука побеждать" в Украине! Этим гордиться нужно, рассказывать всем. Но власти "наука побеждать" не нужна! Они все проигрывают. Поэтому нужно гордиться людьми, которые здесь жили, творили, например – Суворовым", – отметил нардеп.

По его мнению, уничтожение исторического и культурного наследия лишь наносит непоправимый ущерб Украине и ее имиджу на международной арене. Политик также заявил, что большинство украинцев не поддерживает героизацию людей, которые сотрудничали с фашистским режимом в годы Второй мировой войны.

"На его место повесили доску Донцова. И чем тут гордиться? Донцов жил в Германии, работал с фюрером, поддерживал нацистский режим и рассказывал, какая хорошая фашистская власть. Ну у нас сейчас многих таких героизируют. Но это пройдет. Все-таки мы живем в другом веке, живем другой жизнью, и я думаю, что три четверти нашей страны все-таки считает героями тех, кто побеждал фашизм, а не тех, кто ему помогал", – уверен политик.

По этой причине, считает лидер "Оппозиционной платформы – За життя", на предстоящих выборах люди будут голосовать за те политические силы, которые призывают к миру в стране и реальному выходу из экономического кризиса.

"Мы должны спокойно, без нервов, без майданов и революций сделать выводы для себя, и на следующих выборах проголосовать за тех, кто несет мир, за тех, у кого есть реальная программа по выходу из того ужаса, в котором оказалась страна. И именно наша "Оппозиционная платформа – За життя" объединяет таких людей", – подытожил Вадим Рабинович.

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Комментариев (10)
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Антибес    30.01.2019, 15:54
Оценка:  0
Антибес
Вопрос:за каким хером Бойко присвоили Героя Украины?Понимаю,когда Героя Украины присваивают ВЕЛИКОМУ УЧЁНОМУ Борису Патону...Но Бойко...Нах!Так же как и Кличко с Шевой...ЗМС им мало?Ссучили звание,мрази!!!
Афганец    30.01.2019, 15:53
Оценка:  +1
Афганец
Рабинович, ты серьезно? Что ж ты раньше не сказал!
Антибес    30.01.2019, 15:51
Оценка:  +1
Антибес
А вообще,если честно,надо под пресс и Педю и Юлю,и Рабиновича и Ляшко и Бойко и Гриценко и Зеленского и Смешко...Все ссученые!!!Реальная программа только у Вилкула.По-настоящему реальная!Но наш народ стадный проголосует снова за популистов...
Мыкола    30.01.2019, 15:45
Оценка:  0
Мыкола
Уважаемые, да ваши фашистские замашки для востока и юга Украины уже как кость в горле ! И если вы не измените своих замашек, то Украина развалится ! Это вы хоть можете понять? Или вы предпочитаете Украину с населением в 15 миллионов ? Поэтому Рабинович прав на 100% !
Антибес    30.01.2019, 15:44
Оценка:  +1
Антибес
Вот что удивляет.Телеканал Интер всего три месяца назад выставлял Рабиновича как абсолютного черта...И,о чудо,сейчас тот же телеканал пиарит этого популиста как мессию!И всё потому что он в тандеме с Лёвочкиным и Бойко,которые владеют Интером...Это настораживает.
Перегар    30.01.2019, 15:43
Оценка:  +2
Перегар
Как же он за..бал!!!
anatoly    30.01.2019, 15:37
Оценка:  +2
anatoly
Интересно откуда г=н Рабинович узнал что большинство украинцев не поддерживает националистов. Первый раз вижу такого недалекого "рабиновича"....
Letohradek    30.01.2019, 15:25
Оценка:  +3
Letohradek
Неужели за вот это, кто-то будет голосовать?
Антибес    30.01.2019, 15:47
Оценка:  0
Антибес
Бабушка,за него нет,разве что на парламентских,основной у них Герой Украины Юрий Бойко.А покрытие Интера по Украине более 95%(включая неподконтрольные территории).Но выиграет Юля.Педя даже во второй тур не пройдет.
    30.01.2019, 15:55
Оценка:  0
КОГО ПУТИН НАЗНАЧИТ , ТОТ И БУДЕТ ....)))
РОССИЯ УЖЕ МНОГО РАЗ ТАК ДЕЛАЛА , СПРОСИ У ТРАМПА ....)))
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