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В Харьковской области в "реабилитационном центре" насильно удерживали 25 человек

Комментариев: 4
К удерживаемым применяли пытки. У них отбирали личные вещи, деньги и мобильные телефоны.
Всего правоохранители освободили из "плена" 25 человек
Всего правоохранители освободили из "плена" 25 человек
УНИАН

В Харьковской области правоохранители прекратили деятельность так называемого реабилитационного центра, в котором насильно удерживали 25 человек, среди которых трое - несовершеннолетние. 

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, 29 января прокуратурой совместно с Немышлянским отделом полиции раскрыто действующий подпольный реабилитационный центр. Заведение функционировало под видом благотворительной деятельности. 

По данным следствия, 35-летний мужчина вместе с сообщниками доставлял людей в центр против их воли. “Пациентов“ удерживали силой и угрозами. В пострадавших отбирали личные вещи, деньги и мобильные телефоны, фактически лишив возможности вызвать помощь.

“Людей закрывали в арендуемом частном доме. Они не могли самостоятельно покинуть здание и должны были выполнять установленные организаторами центра правила. В случае неповиновения или попытки побега к потерпевшим применяли пытки: били, не выпускали на прогулки, насильно держали в холодной воде или холодном помещении и т.д.“, - говорится в сообщении. 

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Всего правоохранители освободили из “плена“ 25 человек, среди которых трое - несовершеннолетние (девушки 15 и 17 лет и 17-летний парень). 

Отмечается, что Харьковская местная прокуратура № 3 утвердила подозрение 35-летнему мужчине в незаконном лишении свободы и истязании более двух человек (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины). 

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В соответствии с санкциями статей мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. 

Следствием также устанавливаются другие лица, вероятно причастные к совершению преступления.

Напомним, в Соломенском районе Киева местный житель нашел возле своего автомобиля самодельное взрывное устройство.

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Теги: Полиция, насильно, пациенты, центр, реабилитация
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Комментариев (4)
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freederik33    30.01.2019, 16:57
Оценка:  +1
freederik33
Весь наркотрафик крышуется людьми в погонах , есть города где ребцентры на 90% уменьшили наркоманов . Люди в погонах терпят убытки .....,идёт война между ребцентрами и .... Не первый год.
Via_dolorosa    30.01.2019, 16:47
Оценка:  0
Via_dolorosa
Ну теперь этих детишек выпустят, они опять начнут колоться и помрут через год 1,5 или в тюрьму лет на 7 загремят. Эти закрытые диспансеры конечно не курорт но люди с нарко_зависм в социуме самостоятельно жить не могут.
flacon9havi    30.01.2019, 16:44
Оценка:  0
flacon9havi
З одного боку і незаконно, а з другого пацієнтам після звільнення є про що замислитися і над чим поміркувати.
designandrey65    30.01.2019, 16:25
Оценка:  +1
designandrey65
Про мотив ни слова. Может это последняя попытка родителей была, вытянуть детей из наркозависимости...
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