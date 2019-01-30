Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе снимают фейковые сюжеты об обстрелах со стороны ВСУ - разведка

Комментариев: 7
Сюжеты снимаются российскими СМИ с привлечением личного состава оккупационных войск.
РосСМИ готовятся обвинить украинских военных в нарушении режима тишины
РосСМИ готовятся обвинить украинских военных в нарушении режима тишины
president.gov.ua

Читай также: Кабмин одобрил проект указа о годовой программе Украина-НАТО

Российский оккупационный режим начал подготовку очередного цикла фейковых видеоматериалов антиукраинской направленности на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны со ссылкой на данный ГУ разведки.

25-29 января вдоль линии разграничения на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях съемочные группы российских СМИ проводили съемки фейковых видеосюжетов, отметило ведомство.

Читай также: На Донбассе разведка захватила оружие врага - ООС

Съемки проходили с привлечением личного состава и военной техники частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, их цель - фабрикация недостоверных сообщений о так называемом “нарушении украинской стороной режима прекращения огня“, подчеркнула пресс-служба.

“Манипулятивным способом противник пытается навязать международному сообществу убеждение о намерениях Украины “силовым путем решить конфликт на Донбассе“ и усилить антиукраинские настроения среди населения“, - говорится в сообщении.

Читай также: РФ готовится кибертехнологиями влиять на выборы в Украине - разведка США

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что Германия готова направить свои военные корабли в Черное море.

Поделись:
Теги: разведка, РФ, Украина, Донбасс, СМИ, новости, фейки, военные
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
    30.01.2019, 17:27
Оценка:  -2
В ДОНБАССЕ ....
НА КРАЮ , НА ОКРАИНЕ , НА УКРАИНЕ ....)))
Аделька    30.01.2019, 17:23
Оценка:  -3
Аделька
А откуда же ВСУ берёт в своих новостях убитых сепаров?Вон сегодня или вчера назвали это нейтрализацией и хвалились отобранным у сепаров оружием))
WTF2wtf    30.01.2019, 17:22
Оценка:  +1
WTF2wtf
Россияне там много упоротого говна всякого для своего недалекого лохтората снимают ...
Они ж там сейчас царьки и делают что хотят, а ложь основой российской политики сделал сам их презик.
WTF2wtf    30.01.2019, 17:23
Оценка:  +1
WTF2wtf
Они в Донецке и фейковые видеоролики как бы от имени Игил снимали, с использованием в них украинской символили
WTF2wtf    30.01.2019, 17:24
Оценка:  +2
WTF2wtf
И фейковые видеоролики как бы о штурме СБУшниками "правого сектора" снимали и еще много чего ... руссогеббельс рулит
WTF2wtf    30.01.2019, 17:26
Оценка:  +2
WTF2wtf
Съемки велись на территории "Изоляции" в Донецке.
Там постановку фейков давно поставили на поток ...
Антибес    30.01.2019, 17:11
Оценка:  -2
Антибес
Фейковые?Современные средства геолокации,которыми располагает Россия,позволяет безошибочно определить с какой именно точки ведётся обстрел.))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь