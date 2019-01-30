На Донбассе снимают фейковые сюжеты об обстрелах со стороны ВСУ - разведка

Сюжеты снимаются российскими СМИ с привлечением личного состава оккупационных войск.

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Российский оккупационный режим начал подготовку очередного цикла фейковых видеоматериалов антиукраинской направленности на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны со ссылкой на данный ГУ разведки.

25-29 января вдоль линии разграничения на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях съемочные группы российских СМИ проводили съемки фейковых видеосюжетов, отметило ведомство.

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Съемки проходили с привлечением личного состава и военной техники частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, их цель - фабрикация недостоверных сообщений о так называемом “нарушении украинской стороной режима прекращения огня“, подчеркнула пресс-служба.

“Манипулятивным способом противник пытается навязать международному сообществу убеждение о намерениях Украины “силовым путем решить конфликт на Донбассе“ и усилить антиукраинские настроения среди населения“, - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Минобороны заявили, что Германия готова направить свои военные корабли в Черное море.