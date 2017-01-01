Лидер Возрождения Виктор Бондарь представил программу, с которой идет в Президенты

Председатель Партии "Возрождение" Виктор Бондарь представил свою предвыборную программу. Среди ее приоритетов - развитие отечественной экономики, промышленности, повышение международного авторитета Украины, пишет пресс-служба.

Документ под названием "Украине необходимо Возрождения" политик представил во время Съезда Партии "Возрождение", который состоялся 30 января в Киеве.

Он отметил, что с этой программой будет участвовать в выборах на пост Президента Украины. Этот всесторонний план действий не только определяет его цели как кандидата от Партии "Возрождение" на пост главы государства, но и содержит перечень конкретных шагов для реализации этих задач в жизнь.

По словам Бондаря, в основе его программы - идеи, направленные на развитие экономики страны.

"Моя цель - экономический прорыв нашего государства в мировые лидеры промышленного производства и ИТ-потенциала. Это масштабное строительство сверхсовременных промышленных и энергетических объектов, восстановление дорожной инфраструктуры, реконструкция морских портов, аэропортов. Это запуск программ с радикального увеличения добычи нефти и газа на территории страны и сокращение расходов энергоресурсов минимум на 30% на уровне государства. Это создание благоприятного инвестиционного климата, налогового и таможенного законодательства, недопущения вмешательства правоохранительных органов в работу бизнеса. Мы предлагаем политику экономического патриотизма. Украинская промышленность и бизнес превыше всего! Поддерживаем украинском! Создаем невероятные возможности для бизнеса и инвесторов "- призвал Виктор Бондарь.

В частности, в интересах укрепления украинской промышленности и производства кандидат в президенты предлагает откорректировать отношения с международными партнерами.

"Прежде всего надо пересмотреть условия сотрудничества с МВФ! Сотрудничество с международными партнерами должна предусматривать стимулирование развития экономики, кредитование промышленности и поддержку производств. Вот за счет чего мы должны отдавать внешние заимствования, а не за счет повышения тарифов на газ, которое сделало полстраны зависимой от субсидий ", - считает политик.

Экономическое и промышленное возрождение Украины позволит повысить социальные стандарты, убежден Виктор Бондарь.

"Я верю, что вместе мы сможем реализовать все цели, указанные в этой программе, какими бы амбициозными они ни казались! Потому возрождения Украины является нашей общей целью ", - подчеркнул кандидат в президенты.

Как сообщалось, сегодня, 30 января, Съезд Партии "Возрождение" принял решение об участии в президентских выборах 31 марта 2019 года. Кандидатом на пост Президента Украины избран председатель политсилы Виктор Бондарь.