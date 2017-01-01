Боевики не пропустили в Горловку наблюдателей от ОБСЕ

Миссию ОБСЕ не пропускают то под предлогом "разминирования", то ссылаясь на отсутствие приказа от командования.

Военные ООС уверены, что боевики не пускают наблюдателей, так как нарушают Минск-2 facebook.com/oscesmm

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Вооруженные оккупанты не пропустили патруль СММ ОБСЕ к объекту мониторинга в Горловке. Об этом сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

“Вооруженные формирования РФ и их наемники на Донбассе не прекращают препятствовать работе международных наблюдателей на временно оккупированной территории“, - подчеркнула пресс-служба.

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Со ссылкой на данные отчета СММ ОБСЕ пресс-центр уточнил, что 29 января на блокпосту вооруженных формирований в городе Горловка вооруженный оккупант РФ приказал патрулю миссии покинуть этот район.

Свое указание боевик аргументировал тем, что его командир не был проинформирован об прибытии наблюдателей.

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После того, как наблюдатели СММ разъяснили положения мандата Миссии, боевик отошел переговорить с руководством, но его коллега позже потребовал от наблюдателей оставить данный район, ссылаясь на то, что он “переговорил с людьми из Донецка“.

Оккупанты также заявили наблюдателям, что те не имеют права находиться на блокпосту и общаться там с гражданскими лицами.

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Военные ООС уверены, что таким образом российские наемники пытаются скрыть от международных наблюдателей свои действия на оккупированных территориях.

Часто предлогами к недопуску миссии ОБСЕ становится “разминирования“ или отсутствие “приказов от командования“, - отметило ведомство.

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Напомним, ранее в ГУ разведки Минобороны сообщили, что российские СМИ на Донбассе снимают фейковые сюжеты об обстреле со стороны украинских военных